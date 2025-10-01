La santería como expresión de la fe de Lucena, a debate en Córdoba

Santeros portando al Santo Entierro de Lucena, en la Magna Pasionista del sábado pasado

El arte de la santería de Lucena será objeto de análisis en una conferencia en Córdoba. Organizada por la hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Columna y el Ayuntamiento de Lucena, reunirá al periodista lucentino Antonio Rafael García Oliveros y a Manuel Franco Espinar, experimentado santero y manijero.

Como presentador y moderador estará Antonio Jesús García Montes, hermano mayor de la cofradía de Araceli en Córdoba y vocal de comunicación de la Agrupación de Hermandades de Córdoba.

La jornada abordará la santería «como cultura, tradición y fe como expresión de un pueblo», cuando todavía resuenan los ecos de la procesión magna Lucena vive la Pasión, del pasado sábado.

El arte de la santería tiene el reconocimiento de Bien de Interés Cultural. Consiste en llevar los pasos al hombro a cara descubierta bajo las órdenes del manijero y al son del tambor y el torralbo. Es un fenómeno social, artístico y antropológico que sigue vivo generación tras generación.

El Ayuntamiento de Córdoba colabora en el acto, que se celebrará en el Centro de Recepción de Visitantes de Córdoba (en la plaza del Triunfo, sin número), a partir de las 20.00 horas.