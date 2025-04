La 'Saeta' de La Trini dialoga con la música electrónica y la canción en la Mezquita-Catedral de Córdoba

La inquietud de Trinidad Montero, la cantante cordobesa que pisa los escenarios con el nombre de La Trini, siempre ha sido la del mestizaje, la de partir de la tradición del flamenco y de la copla para unirlo con lenguajes actuales y hacer algo nuevo.

Fruto de esta inquietud, que no ha hecho sino crecer con el paso de los años, nació 'Saeta', un disco que vio la luz hace ahora una década, porque llevó las oraciones de cinco versos, las que se hacen al paso de las imágenes en Semana Santa, a un molde nuevo.

No les cambió la música, sino el acompañamiento, que en la tradición no existe, pero que empezó a ser de música electrónica, sinfónica o hasta cubana. Para celebrar estos diez años de aquel disco innovador, La Trini ofrecerá este viernes un concierto en el que hará sonar aquellas saetas mestizas.

Será en el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral a partir de las 20.30 horas, acompañada por Alejandro Cruz Benavides al piano y las programaciones y la producción ejecutiva y artística de La Casa Azul. El recital será de entrada libre.

Será la ocasión de escuchar, por ejemplo, aquella que dice: «En el patio de Caifás / cantó el gallo y dijo Pedro: / Yo no conozco a ese hombre / y tampoco es mi maestro», que suena a las antiguas de Córdoba, por el aire austero y el severo relato Evangélico.

Un ambiente inquietante y electrónico, pero también un redoble de tambor que no es el de Semana Santa, introduce la que dice: «Con sudor frío y descalzo / caminaba mi Jesús. / Las fuerzas le van faltando / y por no poder por la cruz / un hombre le va ayudando».

Tradición y modernidad

A medida que avanza la letra, clásica como la que más, el ambiente se hace más angustioso y opresivo, pero la saeta sigue tal cual. La Trini canta y en su voz no hay más que el canto más tradicional y hermoso de la saeta, con letras que cualquiera ha escuchado en las calles.

La que se titula '¿Por qué me has abandonado?' mezcla aires de The Beatles y locución en inglés, pero también un aire marcial que llena de misterio a la obra, aunque La Trini en ningún momento pierde la ortodoxia más clásica del canto de la saeta. En otras ocasiones tiene aire de canción.

Tras 'Confesiones de una diva' o 'La cosa está que Trini', en que tomó el flamenco y la copla con un aire renovado, La Trini regresa a 'Saeta' para sorprender a quienes aman las oraciones de cinco versos en la Semana Santa y a quienes gustan del diálogo de lenguajes musicales.