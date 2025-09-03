Rosario de la Virgen de la Merced a la Catedral de Córdoba: hora, itinerario y detalles

El mes de septiembre es el marcado en rojo en el calendario de los devotos de Santa María de la Merced, pero este año lo es más porque la Virgen acudirá en su rosario de la aurora a la Catedral para la celebración de la santa misa jubilar de la Pastoral Penitenciaria.

La cofradía vivirá el domingo 14 de septiembre como algo único porque la Virgen, redentora de los cautivos, será llevada en parihuela al templo mayor de la diócesis con el fin de que presida esa eucarístía, a petición de la diócesis de Córdoba y la pastoral, y que oficiará el obispo de Córdoba, Jesús Fernández.

Como novedad destacada, los itinerarios de ida y vuelta en los que recorrerá lugares inéditos para la hermandad, como la Corredera, el Compás de San Francisco, el Portillo y Portería de Santa Clara. Entre los enclaves históricos figuran Deanes, San Zoilo y los jardines de la Merced, en los que se volverá a contemplar a la Virgen.

Este culto con matiz extraordinario se enmarca en el Año Jubilar 'Peregrinos de Esperanza', en el que el Papa Francisco concedió la posibilidad de ganar la indulgencia plenaria.

Por ello, la hermandad vivirá esta cita como una peregrinación jubilar en la que sus integrantes caminarán juntos hacia la Catedral para poner a los pies de la Virgen sus súplicas, con espíritu de fe y de renovación espiritual.

La salida del cortejo desde su sede, la parroquia de San Antonio de Padua, en el Zumbacón, será a las 9.00 horas en rezo del rosario, con el acompañamiento musical del coro de hermanos.

A las 12.00 horas comenzará la santa misa jubilar en el altar mayor de la Catedral y a las 13.15 horas se iniciará el traslado de regreso, con entrada prevista en la parroquia de San Antonio de Padua a las 15.45 horas, como detalla la hermandad. A la vuelta abrirá el cortejo la Banda de Cornetas y Tambores Coronación de Espinas.

14 de septiembre Éstas son las calles por las que pasará la Virgen de la Merced 1 9.00 horas. Recorrido de ida: Agrupación Córdoba, Doctor Manuel Villegas, Escritor Cristóbal de Mesa, Vázquez Venegas, San Acisclo, Sagunto, Ronda del Marrubial, plaza Cristo de Gracia, María Auxiliadora, plaza de San Lorenzo, Santa María de Gracia, Realejo, plaza de San Andrés, Fernán Pérez de Oliva, Gutiérrez de los Ríos, plaza de la Almagra, plaza del Socorro, la Corredera, Sánchez Peña, Maese Luis, Huerto San Pedro el Real, Compás de San Francisco, San Fernando, Portillo, Cabezas, Rey Heredia, Portería de Santa Clara, plaza de Abades, Martínez Rücker, plaza de Santa Catalina, Patio de los Naranjos, Catedral (misa de 12.00 horas). 2 13.15 horas. Recorrido de vuelta: Cardenal Herrero, Judería, Deanes, Conde y Luque, plaza Agrupación de Cofradías, Blanco Belmonte, Ángel de Saavedra, Jesús y María, plaza de las Tendillas, Cruz Conde, San Álvaro, plaza de San Miguel, San Zoilo, Conde de Torres Cabrera, plaza de Colón, jardines de la Merced, plaza de Colón, Adarve, Marroquíes, Alarcón López, Vera, Valencia, Muro de la Misericordia, Ollerías, San Juan de la Cruz, Virgen de Linares, Agrupación Córdoba, parroquia San Antonio de Padua (15.45 horas).

El cortejo estará formado por la cruz parroquial, los hermanos con cirio, el estandarte, presidencia y acólitos y la Santísima Virgen portada en parihuela.

Esta cofradía vivirá un intenso mes de septiembre en torno a su titular mariana, como es habitual, engrandecido por la visita a la Catedral. El cartel de actos y cultos de este año lo firma Sergio Linares, mientras que Manuel Valera Cerdá pronunciará el pregón del día 21.

Las sabatinas serán los días 6 y 13 en su parroquia. El triduo está previsto los días 21, 22 y 23, con predicación de Sergio García Pérez, superior del convento de los Trinitarios de Córdoba y capellán del Centro Penitenciario. El 24 de septiembre, día de su festividad, comenzará a las doce de la noche del día 23 con la felicitación a la Virgen a cargo de Andrés Lorite, precedida del pasacalles de la Banda de Coronación por su barrio.

El besamanos comenzará el día 24 a las 10.00 horas y durante toda la jornada habrá distintos momentos de oración y misa, con la solemne función principal a las 21.00 horas.

Como acto cultural, el 11 de septiembre José Antonio Rojas Moriana, director de Pastoral Penitenciaria, ofrecerá en la parroquia una conferencia sobre 'María y la Redención, la mayor Merced que Dios nos da'.

La actividad 'Tras las huellas de la Merced', en su cuarta edición, contempla el 1 de noviembre la visita a conventos, hermandades e instituciones vinculadas a la Orden de la Merced en el barrio de San Vicente de Sevilla.

Noticia Relacionada La Virgen de la Merced presidirá en la Catedral la misa del Jubileo de pastoral penitenciaria Julia García Higueras El cabildo de hermanos da el visto bueno a una modificación en la reforma integral del palio referida al diseño de las bambalinas por cuestiones técnicas

También realizará actividades en el Centro Penitenciario, como el rezo del rosario el 4 de septiembre. En el horizonte en octubre la cofradía de la Merced tiene también su participación con el paso de misterio de Nuestro Padre Jesús Humilde en la Coronación de Espinas en el Vía Crucis Magno.

Una vez pasados el verano y estas citas señaladas se fija el 25 de noviembre la convocatoria del cabildo de elecciones a hermano mayor. Las anteriores, previstas el pasado 25 de junio, se tuvieron que suspender porque no se presentó ningún candidato.

La junta de gobierno de Pablo Jiménez tuvo el visto bueno del Obispado para continuar en verano y no tener que afrontar el proceso electoral en pleno mes de agosto. El plazo de presentación de candidaturas se extenderá del 25 de septiembre al 24 de octubre.