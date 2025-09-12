El rosario extraordinario de la Virgen de la Soledad de Córdoba con palio: horario, itinerario y estrenos

María Santísima en su Soledad, con la candelería dispuesta en el palio cedido por los Dolores de Pedro Abad

La emoción y los sentimientos se agolpan en la espera de ver a María Santísima en su Soledad de una manera inédita, bajo palio. Será este fin de semana porque la hermandad que la tiene como titular celebra el medio siglo de su fundación.

Como preámbulo, el viernes 12 de septiembre, tras la misa parroquial de 20.30 horas los cofrades Domingo Torres, Miguel Ángel de Abajo y Rafael Fernández pronunciarán en la parroquia de Santa María de Guadalupe el pregón del 50 aniversario.

Ya el sábado la Soledad presidirá el rosario vespertino con carácter extraordinario sobre su paso por las calles de Levante, por lugares que no suele atravesar durante su estación de penitencia del Viernes Santo porque se dirige hacia la Catedral.

Son cinco los misterios en todo el recorrido y en esos puntos contarán con la presencia de varios coros: la escolanía San Francisco de Asís, la Capilla Musical de la Misericordia, el coro de la hermandad del Remedio de Ánimas, el coro Noches de mi Roibera y el coro de la cofradía de la Soledad.

La Virgen llevará para la ocasión el manto de salida de la Virgen de la Caridad, que cede la hermandad del Buen Suceso de Córdoba, y un nuevo puñal obra de Jesús Amaro en plata sobredorada con diseño de Rafael de Rueda, donado por los integrantes del coro.

Rosario Itinerario del rezo presidido por la Soledad el sábado 13 de septiembre 20.15. Salida de la parroquia de Santa María de Guadalupe

Avenida del 28 de febrero

Primer misterio (escolanía San Francisco de Asís) calle Sagunto, Jardines Elena Moyano (20.50)

Segundo misterio (Capilla de la Misericordia) Puerta Plasencia, avenida de Jesús Rescatado (21.10), Joaquín Altolaguirre, Juan de Cervantes (21.30)

Tercer misterio (coro Ánimas) Conquistador Benito de Baños, Hermano Juan Fernández (22.00), Levante, parroquia Virgen de Belén (22.45)

Cuarto misterio (coro Noches de mi Ribera) Escritor Carrillo Lasso, Platero Pedro de Bares (23.10), Sagunto, avenida 28 febrero

Quinto misterio (coro hermandad Soledad) Entrada en la parroquia de Santa María de Guadalupe (00.00)

El palio de la Virgen de los Dolores de Pedro Abad será su cielo, en una estampa inédita en sus 50 años de historia, por lo que la expectación es alta. Le acompañará en esa jornada la banda de música de la Estrella, la formación con la que va los últimos años.

En el cortejo será de estreno el banderín del grupo joven de la Soledad, diseñado por Rafael de Rueda y bordado en los Talleres de Santa Victoria, como informó a ABC el hermano mayor, Enrique Ruiz Flores.

La previsión del tiempo que elabora Aemet prevé calor, con temperatura máxima de 37 grados y 17 de mínima.