Rogativas, agradecimientos y celebraciones: las 16 veces que los Santos Mártires de Córdoba han salido a la calle

Las reliquias han salido en procesión desde 1575 siempre de forma extraordinaria

Horario e itinerario de la procesión extraordinaria con las reliquias de los Santos Mártires de Córdoba

Las reliquias de los Santos Mártires, en el Patio de los Naranjos en 2004
Las reliquias de los Santos Mártires, en el Patio de los Naranjos en 2004 Roldán Serrano

Antonio Varo

Córdoba

Las reliquias de los Santos Mártires de Córdoba serán llevadas este domingo a la Catedral por la hermandad que les rinde culto desde 1673. En el presbiterio del primer templo permanecerán durante la misa dominical de las doce del mediodía antes de regresar a ... la Basílica de San Pedro.

