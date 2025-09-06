La Virgen del Socorro de Córdoba vuelve a su ermita: hora, itinerario y detalles

Nuestra Señora del Socorro, que regresa a su ermita este sábado

Nuestra Señora del Socorro regresa esta noche en traslado a su ermita tras haber permanecido de manera extraordinaria desde el 3 de septiembre tras su restauración en la basílica de San Pedro.

Las calles del recorrido de este sábado 6 de septiembre están ricamente adornadas por la juventud del Socorro, con guirnaldas de flores de papel, colchas antiguas, banderas de bienvenida, mantones de Manila e hileras de bombillas para alumbrar el camino a la Reina del Mercado.

Mantones de Manila para recibir al Socorro en la plaza de San Pedro P. M.

Francisco Javier Cañete, párroco in solidum de Santa Isabel de Humgría y de San José y Espíritu Santo, oficiará en San Pedro la misa de acción de gracias a las ocho de la tarrde por el 22 aniversario de la coronación canónica de la Virgen. El coro Paz y Esperanza acompañará en la eucaristía.

Itinerario de la Virgen del Socorro 21.00 horas. Salida de la basílica de San Pedro.

Plaza de San Pedro

Escultor Juan de Mesa

Plaza de la Almagra

Plaza del Socorro

Entrada en la ermita del Socorro.

Después de la misa, en torno a las nueve de la noche, se producirá la esperada vuelta a su ermita del Socorro para celebrar los tradicionales cultos de septiembre.

La Patrona del Mercado y Alcaldesa Perpetua de Córdoba ya está entre los suyos tras una restauración de ocho meses de duración que ha devuelto a la imagen su policromía original del siglo XVII.

Calendario

El lunes 8 de septiembre será la veneración a la Virgen en la ermita del Socorro, entre las 10.30 y las 13.30 horas, y de 19.00 a 21.30 horas. El día 13 de septiembre, cuando se producirán la ofrenda de frutos y alimentos, y el paso del manto de todos los devotos que lo soliciten (ambas cosas de 10.30 a 14.00 horas).

El triduo (con exposición de Su Divina Majestad, rezo del rosario, bendición y reserva, ejercicio del triduo y misa) llegará el 18, 19 y 20 de septiembre a las 20.00 horas, a cargo de Pedro Soldado, canónigo y delegado diocesano de hermandades.

Guirnaldas en la calle Escultor Juan de Mesa P. M.

Pedro Soldado predicará también la fiesta de regla del 21 de septiembre a las 12.00 horas, donde se impondrá la medalla de la hermandad a los hermanos. El 27 de septiembre, entre las 10.00 y las 13.30 horas se podrán donar las flores que se colocarán en el paso para la salida.

La procesión de la Virgen del Socorro del último domingo de septiembre será el día 28 a partir de las siete de la tarde, con el acompañamiento de la banda de música de Nuestra Señora de la Estrella.