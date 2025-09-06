La pujante juventud cofrade arropa a la Virgen de la Fuensanta hacia la Catedral de Córdoba

Nuestra Señora de la Fuensanta, a la salida de su santuario, durante el traslado del sábado desde su santuario a la Catedral

La pujanza de la juventud de las cofradías se dejó sentir en el acompañamiento que tuvo Nuestra Señora de la Fuensanta por la tarde noche durante el traslado en rosario entre su santuario y la Santa Iglesia Catedral.

Los grupos jóvenes de las hermandades y los integrantes de la delegación diocesana de Juventud formaron el nutrido cortejo del sábado. Guirnaldas con flores de papel en blanco y azules engalanaron la fachada del templo y el Pocito como signos de la alegría que impregna esta tradicional fiesta popular.

La Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la Fuensanta volvió a interpretar sus sones en la cita en la que la Virgen se mostró bajo el templete de plata y luciendo el manto de bolillos, de damasco azul marino, hilo metalizado plateado y encajes (prenda que estrenó el 6 de septiembre de 2018).

Luis Moreno, como capataz, guio a los costaleros que portaron a la Patrona hasta el templo mayor. La singular plaza, las calles de su barrio que vive la Velá, el Potro, y la Judería se fueron impregnando de fervor mientras la luz del día se iba apagando.

Esta jornada de oración con la savia nueva de la fe presagia las celebraciones centrales de este domingo, con la solemne misa y posterior procesión en su paso desde la Catedral y la festividad de la Virgen del lunes día 8 en su santuario con las que se abre el curso cofrade.