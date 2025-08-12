Procesión de la Virgen del Tránsito en Córdoba: hora, itinerario y detalles

Urna de la Virgen del Tránsito, en su paso, el 15 de agosto de 2024

Faltan muy pocas horas para que Córdoba disfrute de una de las procesiones de mayor historia, la de Nuestra Señora del Tránsito el próximo viernes, 15 de agosto.

La cofradía hará su tradicional estación ante el Santísimo en el interior de la Mezquita-Catedral, y va a ser la primera hermandad en acudir al templo tras el sobrecocogedor incendio que sufrió el monumento el viernes 8 de agosto.

En principio todo se mantiene según lo previsto, como explicó el hermano mayor, Francisco Javier Barbero, a ABC este lunes. Los técnicos por ahora no le han mostrado que haya inconvenientes, pero la hermandad no descarta que tenga que establecer algún cambio en el recorrido, o que la banda deje de tocar al pasar puntualmente por la zona afectada por el fuego para evitar desprendimientos.

Rebosará solera el acompañamiento musical, uno de los más duraderos de Córdoba, de más de dos décadas, de la mano de la banda de música Tubamirum, de Cañete de las Torres. Guiando el paso, continúa el capataz José Alberto Roldán. Como estreno en el cortejo lucirá una nueva vara del pertiguero.

La procesión comenzará el viernes en la iglesia de San Basilio, cuando el paso que porta la urna con la dulce imagen de la Virgen dormida salga puntual a la plaza de San Basilio a las 20.00 horas.

Irá por la calle de Enmedio y se dirigirá a Caballerizas Reales para buscar la Catedral y entrar en ella a través de la Puerta de Santa Catalina. Después recorrerá a la inversa las mismas calles hasta llegar a su templo al filo de las once de la noche.

Se trata del clásico itinerario seguido en los últimos años, directo y no muy largo, que va por lugares bellos y emblemáticos. Las calles del barrio del Alcázar Viejo, el arco de Caballerizas Reales, el paso ante el Alcázar de los Reyes Cristianos, el triunfo de San Rafael y el contorno de la Catedral, incluido el Patio de los Naranjos, son escenarios perfectos para admirarla.

Itinerario La procesión del Tránsito, calle por calle 20.00 horas. Salida del paso de la Virgen del Tránsito, desde la iglesia de San Basilio

Plaza de San Basilio, Enmedio, Caballerizas Reales, Amador de los Ríos

Corregidor Luis de la Cerda, Magistral González Francés

Puerta de Santa Catalina, Patio de los Naranjos, interior Catedral

Puerta de Santa Catalina, Magistral González Francés

Corregidor Luis de la Cerda, Amador de los Ríos

Caballerizas Reales, San Basilio, plaza de San Basilio

23.00 horas. Entrada en la iglesia de San Basilio

El martes 12 de agosto la cofradía del Tránsito comienza el solemne triduo en honor de su titular, con exposición del Santísimo (19.50 horas), rezo del rosario a las 20.00 horas, y la misa a las 20.30 horas.

Durante los cultos ocuparán la sagrada cátedra Jesús Poyato, canónigo, párroco de San Basilio y consiliario de la hermandad; Tomás Pajuelo, canónigo y párroco del Beato Álvaro; y fray Manuel García, párroco de Nuestra Señora de Gracia y San Eulogio. El viernes, solemnidad de la Asunción de la Virgen, la función principal comenzará a las 12.30 horas.

El tiempo

Para la tarde-noche de la procesión Aemet pronostica calor, puesto que Córdoba sigue en aviso con una temperatura máxima de 42 grados y una mínima de 22.

La Asunción de la Virgen está presente en cada rincón de España, con procesiones y ambiente de fiesta. Córdoba la vive en torno a Nuestra Señora del Tránsito, en su inconfundible barrio del Alcázar Viejo, en la única que permanece de las dos que coexistieron en el pasado.

Ella es la de Acá y la de Allá es la de otra imagen dormida que salió antaño a las calles también en esas fechas. Las colgaduras, el ritual de acudir entre los cordobeses, y la admiración y sorpresa entre los turistas son pinceladas de esta cita esencial del tiempo de gloria.