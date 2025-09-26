Procesión de la Virgen del Socorro en Córdoba: hora, itinerario y estrenos

Nuestra Señora del Socorro, en San Pedro, al regreso de su restauración

La procesión del Socorro será la bella culminación de un mes de septiembre inolvidable para sus devotos porque ha supuesto el regreso de la Virgen restaurada con la policromía original del siglo XVII.

Las calles del recorrido van a estar engalanadas para honrar a la Patrona del Mercado en su tradicional cita del último domingo del mes y es la banda de música de la Estrella la que vuelve a poner sus marchas tras Ella a partir de las siete de la tarde.

El itinerario es exactamente el mismo del año anterior y la saya constituye el principal estreno, como indica la presidenta de la junta gestora del Socorro, Dolores Villanueva.

Las calles El recorrido de la Virgen del Socorro, el domingo 19.00 horas: Salida de la ermita del Socorro

Plaza del Socorro, plaza de la Almagra, Escultor Juan de Mesa

plaza de San Pedro, Don Rodrigo, Carlos Rubio, Gutiérrez de los Ríos

Cedaceros, Juramento, plaza del Tambor, Pedro López

Rodríguez Marín, Arco Alto de la plaza de la Corredera

Plaza del Socorro

22.15 horas: Entrada en la ermita del Socorro

El estreno de la saya de los devotos será la gran novedad de la jornada, un conjunto bordado en oro por Jesús Sánchez para la Virgen y túnica a juego para el Niño. Los bordados antiguos y los de nueva factura en muy diversas técnicas sobre seda salvaje en blanco roto, gracias a la generosidad de sus donantes, devolverán la estética con la que fue venerada en siglos pasados.

El eje central de la saya está definido por un jarrón, y para darle realce se ha trabajado con cartulinas bordadas con fino hilo de muestra (liso y brillante), combinadas con un enrejado de hojilla que refuerza su protagonismo. Tallos, hojas y flores que ascienden y se enlazan conforman un entramado continuo.

La saya de los devotos para la Virgen del Socorro, el día de su bendición Hermandad Socorro

La saya, con diseño de Hugo García Tabuenca, se enriquece con caracolillos, pequeños tallos y estambres ejecutados en hojilla, hilo de caracolín, torzales de mayor calibre y cordoncillos de efecto mate-brillo. Incorpora lentejuelas, casquillas redondas y de espiga, canutillos y diminutos cristales de Swarovski, que aportan la vistosidad final al conjunto.

La previsión del tiempo para el domingo que elabora Aemet prevé cielo cubierto con lluvia escasa, un 50% de probabilidad de precipitaciones, y temperaturas entre los 30 grados de máxima y los 14 de mínima.