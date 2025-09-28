La Virgen del Socorro se queda sin salir en procesión por las calles de Córdoba ante la lluvia

El último domingo de septiembre es un día festivo, alegre, porque es el del encuentro con Nuestra Señora del Socorro. No ha sido así en este año 2025: la lluvia ha llevado a la hermandad a suspender la tradicional salida procesional.

La jornada, al contrario que las más recientes que la memoria conserva frescas, no fue estival, sino con lluvia y nublados, por lo que la tarde se ha quedado reducida a rezarle en el interior de su ermita. La música ha conseguido saltar las lágrimas: la Virgen ha llegado al umbral y no ha podido cruzarlo.

El día en que aparece más radiante que nunca para visitar las calles y pasar junto a las casas donde viven los que durante todo el año están junto a Ella se quedó reducido al interior. El sentimiento de contrariedad ha pesado en los ánimos porque hubiera sido el fin de un mes redondo consagrado por entero a Ella desde que se repuso al culto el día 3, tras la restauración de Ana Infante.

La Alcaldesa perpetua y Patrona del Mercado estaba este domingo en su paso estrenando la nueva saya de los devotos y su Divino Hijo la nueva túnica a juego con ésta, que se bendijeron en los cultos en su honor. El conjunto, diseñado por Hugo García Tabuenca y bordado por Jesús Sánchez, combina sedas antiguas de ricos colores y oro fino.

Ajuar

Más allá de la hermosura y excelente factura técnica de las prendas, ha latido de manera sutil el cariño de todas las personas que de una forma u otra han contribuido a ampliar el ajuar de la Virgen y devolverle la impronta estética con la que se veneró en siglos pasados, como queda constancia en grabados antiguos.

Llevó además la Virgen el tradicional manto color crema de salida, diversas joyas de su ajuar y las preseas de coronación. No pudo ver las calles del recorrido profusamente adornadas por la juventud del Socorro, con guirnaldas de flores de papel.

Pero sí pudo sentir más de cerca incluso que en las calles y plazas a las muchísimas personas que estuvieron a su alrededor para perderse de cerca en los detalles de su policromía original del siglo XVII, la que se ha recobrado tras una restauración de ocho meses en el taller de Ana Infante de la Torre.

La fragancia de todos los nardos que inundaban el paso también se percibió más que en espacios abiertos. La banda de música de Nuestra Señora de la Estrella interpretó sus marchas: 'Virgen del Socorro', de Enrique Báez, y 'Coronación del Socorro', de Abel Moreno. La Virgen se ha acercado al umbral de la ermita para saludar a los devotos desconsolados.