Pasión en Córdoba
Procesión de la Virgen del Rayo en Córdoba: hora, itinerario y estrenos
La titular de gloria de la hermandad del Descendimiento saldrá por las calles de su barrio acompañada por la banda de El Saucejo
Nuestra Señora de los Dolores y del Rayo, titular letífica de la hermandad del Descendimiento, regresará a las calles de nuevo el domingo 28 de septiembre en su tradicional procesión.
Los devotos este fin de semana la verán de manera muy distinta de como se mostró hace tan solo unos días en rosario matinal, pues allí lució manto verde por alusión al Año Jubilar de la Esperanza, sobre una parihuela.
Para la procesión del domingo su vestidor, Antonio Villar, la ha dispuesto con manto rojo y saya azul, su imagen habitual de los últimos años para la salida de septiembre sobre el paso y la rodea su clásica ráfaga.
Calles
Itinerario de la procesión de la Virgen del Rayo
-
19.00 horas. Salida de la parroquia de San José y Espíritu Santo
-
Paseo del Cristo del Descendimiento, avenida de la Diputación
-
Virgen del Rayo, Fray Pedro de Córdoba, Adalid, Tenerife
-
Doña Aldonza, Beato Henares, avenida de Cádiz, Burgos
-
Avenida de Fray Albino, Bajada del Puente, Santo Cristo
-
Virrey Moya, Segunda de Miraflores, Fernández de Córdoba
-
Plaza de la iglesia, avenida de la Diputación
-
Paseo Cristo del Descendimiento
-
22.00 horas. Entrada en la parroquia de San José y Espíritu Santo
La salida se ha atrasado una semana con respecto a lo habitual porque la Virgen participó en la clausura de la tercera Misión Diocesana 'Peregrinos de Esperanza', presidiendo el rosario público y la misa final, como explica el hermano mayor, Manuel Millán.
La Virgen lleva recién restaurado y dorado el puñal de orfebrería. La cofradía estrenará, además, ese día el juego completo de dalmáticas y ropón del pertiguero, confeccionado por una hermana de la corporación.
El acompañamiento musical vuelve a ser el de la banda de música de El Saucejo, que ya la acompañó en 2024. David Arce es el capataz que guiará el paso de la Virgen.
En cuanto a la previsión del tiempo que elabora Aemet, el domingo se esperan cielos muy nubosos con lluvia, en un 70% de posibilidades, y temperaturas entre los 29 grados de máxima y los 13 de mínima.
