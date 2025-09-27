Procesión de la Virgen del Rayo en Córdoba: hora, itinerario y estrenos

La Virgen de los Dolores y del Rayo, dispuesta en el paso para la procesión del domingo

Nuestra Señora de los Dolores y del Rayo, titular letífica de la hermandad del Descendimiento, regresará a las calles de nuevo el domingo 28 de septiembre en su tradicional procesión.

Los devotos este fin de semana la verán de manera muy distinta de como se mostró hace tan solo unos días en rosario matinal, pues allí lució manto verde por alusión al Año Jubilar de la Esperanza, sobre una parihuela.

Para la procesión del domingo su vestidor, Antonio Villar, la ha dispuesto con manto rojo y saya azul, su imagen habitual de los últimos años para la salida de septiembre sobre el paso y la rodea su clásica ráfaga.

Calles Itinerario de la procesión de la Virgen del Rayo 19.00 horas. Salida de la parroquia de San José y Espíritu Santo

Paseo del Cristo del Descendimiento, avenida de la Diputación

Virgen del Rayo, Fray Pedro de Córdoba, Adalid, Tenerife

Doña Aldonza, Beato Henares, avenida de Cádiz, Burgos

Avenida de Fray Albino, Bajada del Puente, Santo Cristo

Virrey Moya, Segunda de Miraflores, Fernández de Córdoba

Plaza de la iglesia, avenida de la Diputación

Paseo Cristo del Descendimiento

22.00 horas. Entrada en la parroquia de San José y Espíritu Santo

La salida se ha atrasado una semana con respecto a lo habitual porque la Virgen participó en la clausura de la tercera Misión Diocesana 'Peregrinos de Esperanza', presidiendo el rosario público y la misa final, como explica el hermano mayor, Manuel Millán.

La Virgen lleva recién restaurado y dorado el puñal de orfebrería. La cofradía estrenará, además, ese día el juego completo de dalmáticas y ropón del pertiguero, confeccionado por una hermana de la corporación.

Juan Luis Carnerero bendice el nuevo conjunto de dalmáticas y ropón Hermandad Descendimiento

El acompañamiento musical vuelve a ser el de la banda de música de El Saucejo, que ya la acompañó en 2024. David Arce es el capataz que guiará el paso de la Virgen.

Noticia Relacionada La Virgen del Rayo llena de alegría y solemnidad su barrio del Campo de la Verdad Julia García Higueras La dolorosa recibe el fervor de los vecinos a pie de calle, y desde las casas, con los sones de la banda de El Saucejo

En cuanto a la previsión del tiempo que elabora Aemet, el domingo se esperan cielos muy nubosos con lluvia, en un 70% de posibilidades, y temperaturas entre los 29 grados de máxima y los 13 de mínima.