Procesión de San Lorenzo en Córdoba: hora, itinerario y banda

La imagen de San Lorenzo Mártir, titular de la hermandad del Calvario y de la parroquia de San Lorenzo, que preside el altar del templo, saldrá como cada año el día de su festividad por las calles de su barrio.
Será el 10 de agosto por la tarde-noche como es habitual para intentar evitar lo más posible el calor que suele ser propio de esa fecha, con el acompañamiento de la Agrupación Musical Santo Ángel Custodio de Rute.
La cofradía del Calvario, responsable de la organización de esta salida, vuelve a apostar por esta formación de la provincia de Córdoba, como en 2024.
En torno a las 21.15 horas dará comienzo la procesión siguiendo exactamente el mismo recorrido que tuvo en agosto del pasado año. El capataz del paso sigue siendo David Arce.
Itinerario
Calles por las que pasará San Lorenzo el 10 de agosto
-
21.15 horas. Salida de la parroquia de San Lorenzo.
-
Plaza de San Lorenzo, Santa María de Gracia, Virgen de Villaviciosa
-
Buen Suceso, Jesús Nazareno, San Agustín
-
Obispo López Criado, Montero, plaza de San Juan de Letrán
-
Plaza de San Lorenzo
-
Entrada en la parroquia de San Lorenzo
Es ésta una demostración de fe consolidada en las calles en la última década que goza de mucha aceptación en esta época tanto entre el público cofrade como entre los devotos y las hermandades de esta iglesia y de su feligresía, que participan en el cortejo.
Previamente a la procesión, el solemne triduo comenzó el 7 de agosto en la Real Parroquia de San Lorenzo Mártir, a las 20.30 horas, con exposición del Santísimo y santa misa. Cada día la preparación la desarrolla una de las cofradías con sede en la parroquia.
El domingo 10 de agosto, festividad de San Lorenzo Mártir, se celebrará solemne función a las 20.00 horas. Como predicador estará Rafael Rabasco, párroco del templo y consiliario de esta cofradía.
