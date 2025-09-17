Procesión eucarística por el barrio del Guadalquivir y Sector Sur de Córdoba: hora, itinerario y detalles

La procesión del Corpus de la archicofradía de la Vera-Cruz, en junio pasado

Dentro de la semana en que la tercera Misión diocesana está en curso en la zona sur de Córdoba no podía ser otro día que un jueves cuando se desarrolle allí una gran procesión eucarística.

La archicofradía de la Vera-Cruz promueve la salida del Corpus Christi que tendrá como punto de inicio la parroquia de Santa Luisa de Marillac, en el barrio del Guadalquivir, y concluirá en su sede, la parroquia de San José y Espíritu Santo, en el Campo de la Verdad. Serán en torno a tres horas de recorrido por las calles de estos barrios.

Jesús Sacramentado irá bajo el templete que posee la archicofradía de la Vera-Cruz, obra de Manuel Valera, terminado en todas sus fases y estrenado precisamente para la solemnidad del Corpus de junio de 2025, que unió a las cofradías de la Vera-Cruz, el Descendimiento y el Amor por el Año Jubilar de la Esperanza.

El templete, realizado en caoba y plata, se bendijo en septiembre de 2024 y desde el verano quedó completamente terminado con un nuevo cuerpo en el baldaquino superior.

El Corpus irá sobre el paso procesional de la Divina Pastora de las Almas, de la Vera-Cruz, al igual que sucedió el 28 de junio pasado. El cortejo lo formarán todas las asociaciones y grupos eclesiales que se hayan comprometido a ser misioneros durante estos días y las hermandades que colaboran en la tarea evangelizadora.

El paso lo llevarán costaleros de la Vera-Cruz y llevará el acompañamiento musical de la Banda de Nuestra Señora de la Fuensanta de Córdoba.

Las calles y parroquias Recorrido de la procesión del Corpus en la Misión diocesana 19.15 horas. Salida desde la parroquia de Santa Luisa de Marillac

Libertador Gervasio Artigas, Libertador Joaquín de Silva

Libertador Simón Bolívar, Motril, Loja, Adamuz

Plaza del Mediodía, Puente Genil, avenida de Granada

Plaza Cristo del Amor, Beato Henares, Pío XII, Fray Pedro de Córdoba

Obispo Rojas Sandoval, Infante Don Juan Manuel

Batalla de los Piconeros, avenida de la Diputación

Paseo Cristo del Descendimiento

22.00 horas. Entrada en la parroquia de San José y Espíritu Santo

La previsión del tiempo elaborado por Aemet augura calor, con cielo despejado, una temperatura máxima de 40 grados y la mínima, de 19 grados.

Las calles y templos del Arciprestazgo de Transbetis-Sector Sur son escenario desde el pasado domingo 14 se septiembre de la Misión 'Esperanzados', enmarcada en el Año Jubilar. Niños, jóvenes y personas mayores están viviendo las distintas actividades programadas para evangelizar en la fe.

Los hermanos de la Vera-Cruz están llamados a participar en ella para dar a conocer el mensaje de Jesús. Como recuerda la hermandad, «la Misión se desarrolla en las siete parroquias de la zona y son más de 37.000 habitantes los que conviven en la zona sur de la ciudad».

La Misión comenzó el domingo 14 por la tarde con una misa que presidió el obispo, Jesús Fernández. Durante la semana de la misión se están sucediendo los actos de convivencia, oración y hermanamiento, con visitas a los vecinos, colegios, empresas y comercios.

Los niños, los jóvenes y las familias son los protagonistas de las tardes del lunes, martes y miércoles, mientras que el jueves será el día del Señor, con la gran procesión del Corpus.

Además, el viernes por la tarde la Vera-Cruz se unirá al rezo del vía crucis misional, junto a todos los colectivos participantes, con la imagen del Santísimo Cristo del Amor, titular de la hermandad del Amor.

El sábado por la mañana, está previsto el rezo del rosario de la aurora con la imagen de la Divina Pastora. El domingo 21 a las doce de la mañana será la misa de clausura de la Misión en Jesús Divino Obrero.