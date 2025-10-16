Horario e itinerario de la procesión de la Divina Pastora de la Vera-Cruz en Córdoba

La Divina Pastora de las Almas, de la archicofradía de la Vera-Cruz, regresa a las calles de su barrio con su tradicional procesión anual, en la que estará acompañada por la banda de música de la Estrella.

La última vez que estuvo en ... las calles fue hace tan sólo un mes, el 20 de septiembre por la Misión Diocesana, con el rezo público del rosario de la aurora en el Campo de la Verdad.

Las calles volverán a engalanarse para recibir con alegría y devoción a la imagen, obra del escultor cordobés Miguel Ángel González Jurado, que llevará su terno habitual para las procesiones.

Recorrido La procesión de la Divina Pastora de la Vera-Cruz, calle a calle 12.00 horas: Salida de la parroquia de San José y Espíritu Santo.

Paseo Cristo del Descendimiento, avenida de la Diputación

Batalla de los Piconeros, Infante Don Juan Manuel

Obispo Rojas de Sandoval, Fray Pedro de Córdoba, Pío XII

Beato Henares, Doña Aldonza, Tenerife, Adalid, Fray Pedro de Córdoba

Infante Don Juan Manuel, Batalla de los Piconeros

Avenida de la Diputación, paseo Cristo del Descendimiento.

14.15 horas: Entrada en San José y Espiritu Santo.

La Divina Pastora de las Almas se encuentra en besamanos solidario en su iglesia e San José y Espíritu Santo hasta el jueves 16 de octubre, de 10.00 a 13.30 horas, y de 17.00 a 21:00, un momento en que la archicofradía anima a colaborar a los devotos con Cáritas parroquial aportando litros de leche.

El sábado 18, en la jornada previa a la procesión, como novedad la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora de la Fuensanta hará un pasacalles y un bando anunciando los actos y la procesión por las calles de su barrio. Integrandes de la hermandad repartirán estampitas de la Divina Pastora para animar a la participación en sus cultos.

Esta cita previa será entre las doce de la mañana y la una y media del mediodía por Fray Pedro de Córdoba, Visitación, avenida de la Diputación, Espíritu Santo, Fray Pedro de Córdoba, Pío XII, Tenerife, Rey Don Pedro, Beato Henares, Doña Aldonza, Tenerife, Adalid, Santo Domingo de Guzmán, Tenerife, Adalid, Fray Pedro de Córdoba, Obispo Rojas Sandoval e Infante Don Juan Manuel.

La sabatina está programada ese mismo día a las 20.15 horas, a la que seguirá la función solemne en su honor y la ofrenda floral a la Virgen en su parroquia, con la participación del coro Sol y Luna.

El tiempo previsto por Aemet el sábado es cielo poco nuboso sin amenaza de lluvia y temperaturas entre los 28 y los 12 grados. El domingo espera intervalos nubosos, fija la posibilidad de lluvia en un 15%, con temperaturas entre los 14 y los 29 grados.