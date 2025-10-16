Suscríbete a
ABC Premium

Pasión en Córdoba

Horario e itinerario de la procesión de la Divina Pastora de la Vera-Cruz en Córdoba

La Virgen regresará el domingo a las calles de su barrio con la banda de la Estrella tras el rosario que presidió en septiembre durante la Misión Diocesana

Divina Pastora de la Vera-Cruz, esplendor en el Campo de la Verdad de Córdoba

La Divina Pastora de la archicofradía de la Vera-Cruz, durante su procesión de 2024
La Divina Pastora de la archicofradía de la Vera-Cruz, durante su procesión de 2024 Rafael Carmona
Julia García Higueras

Julia García Higueras

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Divina Pastora de las Almas, de la archicofradía de la Vera-Cruz, regresa a las calles de su barrio con su tradicional procesión anual, en la que estará acompañada por la banda de música de la Estrella.

La última vez que estuvo en ... las calles fue hace tan sólo un mes, el 20 de septiembre por la Misión Diocesana, con el rezo público del rosario de la aurora en el Campo de la Verdad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app