La Presentación al Pueblo acepta el Lunes Santo y se suma a la carrera oficial de la Semana Santa de Córdoba

Al tercer año se consiguió. La hermandad de la Presentación al Pueblo pedirá la venia en la carrera oficial de la Semana Santa de Córdoba 2026, tras dos años anteriores en que no se alcanzó acuerdo. La junta de gobierno de la cofradía de Cañero aceptó este jueves por unanimidad la propuesta de la Agrupación de hacer estación de penitencia en el Lunes Santo.

El hermano mayor, Ángel Cervera, confirmó a ABC el acuerdo para sumarse a la segunda tarde de la Semana Santa, que había quedado con cinco hermandades tras la marcha de la Vera-Cruz al Lunes Santo en 2024. Presentación al Pueblo será la segunda, algo que satisface a la cofradía, e irá tras la Merced.

La hermandad mostró su satisfacción por el acuerdo, que, eso sí, le obligará a buscar otra banda. Desde 2016, todavía en la víspera del Domingo de Ramos, había acompañado al Señor de los Afligidos la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Redención, que el Lunes Santo va con si titular. Es uno de los lunares de la decisión.

La corporación, eso sí, había insistido, como en los dos años anteriores, en el Miércoles Santo, pero no ha sido posible el acuerdo para que sea la primera en esta jornada. Ante este hecho se ha optado por no enquistar la situación y aceptar compartir tarde con la Merced, la Estrella, la Sentencia, el Vía Crucis y Ánimas.

Con esta decisión se cierra así un capítulo intenso y largo. La cofradía quiso sumarse para 2024 y pidió el Miércoles Santo, pero la Agrupación de Hermandades, por dos veces, insistió en situarla en el Jueves. En ambos casos hubo rechazo y no faltaron comunicados lamentando la falta de diálogo.

Intentos fallidos

En última instancia, ya en enero de 2024, la Agrupación ofreció el Martes Santo, pero la cofradía lo rechazó por la premura de tiempo. Para 2025 se buscó encaje en el Miércoles Santo, pero la Agrupación dio por cerrada la jornada alegando que no se habían mandado horarios.

También hubo ahí un cruce de comunicados y la promesa de buscar una solución para 2026 que finalmente se ha producido con la llegada de la cofradía al Lunes Santo. En los dos últimos años, además, la hermandad hizo estación de penitencia a la Catedral en el Sábado de Pasión.

Es la cuarta incorporación de una hermandad a la carrera oficial de la Semana Santa de Córdoba en el siglo XXI, tras la Piedad (2011, aunque la lluvia lo impidió), la Universitaria (2013) y la Conversión (2022, aunque se esperaba para 2020).