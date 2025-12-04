Suscríbete a
Pasión en Córdoba

El plan de seguridad y movilidad por la coronación de la Virgen de Luna moviliza a un centenar de personas

El servicio de autobuses comenzará el domingo a las nueve de la mañana en Villanueva de Córdoba y Pozoblanco

La presea de la coronación de la Virgen de Luna aguarda ya en el santuario para el gran día

Interior de la carpa dispuesta en el santuario de la Jara para la coronación canónica de la Virgen de Luna
Interior de la carpa dispuesta en el santuario de la Jara para la coronación canónica de la Virgen de Luna

ABC Córdoba

Córdoba

Tras todo gran acontecimiento en torno a una devoción hay un plan de seguridad y movilidad. Así es también en el caso de la coronación canónica de la Virgen de Luna del próximo domingo 7 de diciembre.

El dispositivo especial moviliza a más ... de cien personas, que trabajarán coordinadas para garantizar el buen desarrollo de esta jornada histórica en el entorno del santuario de la Virgen de Luna, según informa este jueves la organización del acto.

