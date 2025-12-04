El plan de seguridad y movilidad por la coronación de la Virgen de Luna moviliza a un centenar de personas

Tras todo gran acontecimiento en torno a una devoción hay un plan de seguridad y movilidad. Así es también en el caso de la coronación canónica de la Virgen de Luna del próximo domingo 7 de diciembre.

El dispositivo especial moviliza a más ... de cien personas, que trabajarán coordinadas para garantizar el buen desarrollo de esta jornada histórica en el entorno del santuario de la Virgen de Luna, según informa este jueves la organización del acto.

Guardia Civil, Protección Civil, agentes de la Policía Municipal, seguridad privada, aparcacoches y voluntarios componen el despliegue con el que se organizarán los accesos y se controlarán los flujos de fieles que se prevé que asistan al santuario, donde se ha instalado una carpa con capacidad para 2.000 personas.

Horarios

El transporte público comenzará a funcionar a partir de las 9.00 horas del domingo. Saldrán autobuses de Pozoblanco y de Villanueva de Córdoba y el servicio será ininterrumpido hasta las 16.00 horas.

Noticia Relacionada Las cofradías de Villanueva y Pozoblanco encaran la coronación de la Virgen de Luna ABC Córdoba Cientos de fieles se congregan en el santuario el fin de semana durante el triduo de preparación

Los puntos de partida de los autobuses serán los habituales en las romerías. Así, en Villanueva de Córdoba partirán de la parada de autobuses y de la explanada de la piscina municipal.

En Pozoblanco, las salidas están previstas en la parada del hospital, la parada de autobuses y la parada del colegio Ginés de Sepúlveda. El servicio de vuelta comenzará terminados los actos litúrgicos y la procesión posterior al acto de la coronación.

Accesos

Los organizadores de la coronación destacan que los caminos de acceso al santuario de la Jara serán de tránsito libre, excepto el de Guadamora, que queda reservado a autobuses, seguridad y servicios de emergencia.

La carpa se abrirá a las 10.00 horas y los devotos podrán ir accediendo desde ese momento por los laterales de la instalación. La ceremonia comenzará a las 12.30 horas presidida por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández.

Después, en torno a las 14.00 horas se desarrollará la procesión en torno al santuario. Las dos cofradías de Luna, en este comunicado, agradecen «el compromiso de los ayuntamientos de Pozoblanco y de Villanueva de Córdoba, así como de las entidades colaboradoras y los voluntarios para acometer el reto de organizar un evento de tal magnitud en un espacio tan sensible como el santuario de la Jara».

Noticia Relacionada Los Reyes de España, presidentes de honor de la coronación canónica de la Virgen de Luna Julia García Higueras La esperada ceremonia que une a las cofradías de Pozoblanco y Villanueva de Córdoba será en el santuario de la Jara el 7 de diciembre

Los alcaldes de ambos municipios y las hermandades de Luna piden el compromiso de los devotos para que sigan las indicaciones del personal habilitado para el control de la seguridad y del tráfico.