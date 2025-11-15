Suscríbete a
El periodista Eloy Moreno pregonará la Semana Santa de Córdoba de 2026

El anuncio del tiempo de gloria lo hará Maite Montero y la exaltación de San Álvaro, Alfonso Muñoz

El sevillano Jonathan Aguilera realizará el cartel, mientras que el de gloria se le encarga a Pedro Castro

El pregonero de la Semana Santa de Córdoba 2026, Eloy Moreno, a la derecha
Julia García Higueras

Julia García Higueras

Córdoba

El periodista cordobés Eloy Moreno, hermano del Rocío y la Entrada Triunfal, anunciará la Semana Santa de Córdoba de 2026 en el pregón. Maite Montero pronunciará el pregón de glorias y la exaltación de San Álvaro, mientras que los carteles se han encomendado a ... dos sevillanos: Jonathan Sánchez Aguilera el de Semana Santa y Pedro Castro el de glorias. La Agrupación de Cofradías ha anunciado este sábado sus nombres.

