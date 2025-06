El perfil de los costaleros de Córdoba: sacan más de un paso y el 66% no va a misa ni recibe sacramentos

¿Qué hay debajo del costal y dentro de la faja? La trabajadera iguala, nunca mejor dicho, a toda la gente de abajo y es casi un secreto conocer las motivaciones y los hábitos de quienes hacen posible que los pasos se muevan en Semana Santa, pero un estudio ha conseguido arrojar luz sobre ellos.

El Instituto de Investigación Concepto ha realizado una encuesta entre los costaleros de Córdoba y de ella salen valiosos datos para conocer un fenómeno que no ha parado de crecer. Hasta 1.236 de ellos participaron con 42.257 respuestas.

De entre las conclusiones presentadas ayer sobresale el dato de que una mayoría muy amplia no asiste a misa o actos de culto y no recibe los sacramentos. En concreto, dos de cada tres no se reconocen como practicantes y tampoco han tenido una formación religiosa demasiado profunda. Eso sí, es notable entre las respuestas de costaleros las sugerencias de que en el futuro haya más formación.

La encuesta está promovida por el párroco de la Compañía, Fernando Cruz Conde, y el de la Trinidad, José Juan Jiménez Güeto, y su fiabilidad estadística es notable, con un error muestral de más o menos 2,48 por ciento.

La siguiente pregunta debe ser la motivación para meterse debajo de un paso si lo religioso está en segundo plano. Dos de cada tres costaleros lo hacen para llevar a los titulares de su hermandad, pero hay también un porcentaje significativo, la mitad, que lo hacen compatible con la afición al mundo del costal y la trabajadera. Se menciona la convicción religiosa, pero también el ambiente de camaradería y compañerismo que se respira debajo del paso y en los ensayos.

Fuera de Semana Santa

Por encima de un 60 por ciento de los costaleros lleva más de un paso en Semana Santa, y el resto, casi a partes iguales, se reparte entre quienes trabajan en una sola cofradía y quienes lo hacen en tres. Dos de cada diez, además, llevan pasos de otros lugares fuera de Córdoba.

Su trabajo no se circunscribe a la Semana Santa. Las procesiones de gloria, sacramentales y extraordinarias son cada vez más frecuentes y siete de cada diez costaleros también toman parte en ellas.

Para meterse bajo las trabajaderas se ensaya, pero la mitad de la gente de abajo se prepara físicamente además de las sesiones junto con el resto de la cuadrilla. Lo hacen, la mitad de quienes se preparan, en el gimnasio, pero también lo hacen a través de otro deporte.

Sólo uno de cada cinco, es decir, el 20 por ciento, pasa por un chequeo de salud antes de la Semana Santa o de la Cuaresma. Uno de cada tres afirma que se cuida especialmente en este período.

La mayor parte de los costaleros empieza con 18 años, que es la edad que recomiendan los médicos por ser el momento en que el cuerpo humano ha dejado de crecer. Sólo uno de cada cuatro dice haber empezado a los 19 años, mientras que también los hay que lo han hecho a los 16 o antes. Pueden referirse a los pasos para jóvenes que varias hermandades.

Los jóvenes costaleros no siempre ven cómo su entorno recibe con agrado su voluntad de serlo. Uno de cada cuatro, es decir, el 25 %, ha visto cómo su familia le ponía reparos y le pedía que no lo hiciera ante el riesgo de padecer lesiones físicas.

El estudio también les ha preguntado por su expectativa, por el tiempo en que piensan seguir fajándose y metiéndose bajo los pasos, y la mayoría espera continuar unos 15 años más, lo que se corresponde con la edad, como afirmaron los autores del estudio.

Casi todos ellos, más del 80 %, creen que la evolución del mundo del costal es muy buena y más del 90 se sienten muy satisfechos de ser costaleros en la Semana Santa de Córdoba, a la que otorgan como nota un sobresaliente.