Horario e itinerario de la peregrinación de la Virgen de los Ángeles a la Catedral de Córdoba

Nuestra Señora Reina de los Ángeles en sus Misterios Gozosos, en su procesión de mayo de 2024

La hermandad del Císter vivirá este sábado uno de los momentos más intensos de este año con la peregrinación a la Catedral de Córdoba con motivo del Año Jubilar. Será con Nuestra Señora Reina de los Ángeles en sus Misterios Gozosos, su primera titular, que inaugura así las procesiones que desde ahora se hacen cada cinco años, según el cambio de reglas de la cofradía.

Como explicó el promotor sacramental de la corporación, Alfonso Muñoz, la idea es que la hermandad gane la indulgencia jubilar y por eso se ha concebido como una peregrinación: la imagen irá a la Catedral, allí se asistirá a misa en el altar mayor y después será la procesión de regreso.

La Virgen estrenará un manto de brocatel, donado por un numeroso grupo de hermanos de la cofradía, y una concha de oro, regalo de sus camareras. Irá en la peana de carrete recién estrenada y con los ángeles de orfebrería del paso de palio de María Santísima de la Candelaria.

Es un recuerdo a su primera salida, hace ahora veinte años, en que también lució estos elementos, que formaron parte del paso que ahora es del Señor Amarrado a la columna.

El cortejo partirá de la plaza de Capuchinos a las 16.30, con el acompañamiento del grupo de música de capilla Gregis Mater, y por un camino que irá por la plaza del Cardenal Toledo, Carbonell y Morand y calle San Fernando hacia la Catedral.

Camino de ida de la Virgen de los Ángeles a la Catedral 16.30. Salida de Capuchinos

Bailío

17.00. Carbonell y Morand

Alfonso XIII

Capitulares

18.00. San Fernando

Cardenal González

Magistral González Francés

Patio de los Naranjos

18.30. Entrada en la Catedral

En el primer templo será la misa con la que se podrá ganar el Jubileo, con los cinco requisitos tradicionales: confesión, peregrinación a un templo jubilar, comunión sacramental, oración por las intenciones del Papa y una obra de misericordia.

La celebración estará presidida por el vicario general de la diócesis, Jesús Daniel Alonso, y participarán el coro Auxilium Christianorum y Juan Francisco Mata como organista de la Catedral.

Música

A su término será la procesión triunfal de regreso, la otra parte de la jornada. La Virgen irá acompañada por la banda de música María Santísima de la Esperanza, la habitual en los últimos años.

Lo hará por un camino que incluirá el paso por el Arco de San Francisco y Fernando Colón, para entrar en Capuchinos hacia las 23.30. Habrá que esperar a partir de entonces cinco años, hasta 2030, para volver a verla en la calle.

Regreso de la Virgen de los Ángeles 20.00. Salida de la Catedral

Patio de los Naranjos

Cardenal Herrero

Corregidor Luis de la Cerda

20.30. Cardenal González

San Fernando

21.00 Compás de San Francisco

Huerto de San Pedro el Real

Maese Luis

22.00. Fernando Colón

Tundidores

Rodríguez Marín

23.00. Capitulares

Alfonso XIII

Carbonell y Morand

Plaza del Cardenal Toledo

Ramírez de las Casas Deza

Torres Cabrera

Plaza de las Doblas

Plaza de Capuchinos

23.30. Entrada