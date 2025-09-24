Horario e itinerario de la peregrinación de la Virgen de los Ángeles a la Catedral de Córdoba

Pasión en Córdoba
La hermandad del Císter vivirá este sábado uno de los momentos más intensos de este año con la peregrinación a la Catedral de Córdoba con motivo del Año Jubilar. Será con Nuestra Señora Reina de los Ángeles en sus Misterios Gozosos, su primera titular, que inaugura así las procesiones que desde ahora se hacen cada cinco años, según el cambio de reglas de la cofradía.
Como explicó el promotor sacramental de la corporación, Alfonso Muñoz, la idea es que la hermandad gane la indulgencia jubilar y por eso se ha concebido como una peregrinación: la imagen irá a la Catedral, allí se asistirá a misa en el altar mayor y después será la procesión de regreso.
La Virgen estrenará un manto de brocatel, donado por un numeroso grupo de hermanos de la cofradía, y una concha de oro, regalo de sus camareras. Irá en la peana de carrete recién estrenada y con los ángeles de orfebrería del paso de palio de María Santísima de la Candelaria.
Es un recuerdo a su primera salida, hace ahora veinte años, en que también lució estos elementos, que formaron parte del paso que ahora es del Señor Amarrado a la columna.
El cortejo partirá de la plaza de Capuchinos a las 16.30, con el acompañamiento del grupo de música de capilla Gregis Mater, y por un camino que irá por la plaza del Cardenal Toledo, Carbonell y Morand y calle San Fernando hacia la Catedral.
Camino de ida de la Virgen de los Ángeles a la Catedral
-
16.30. Salida de Capuchinos
-
Bailío
-
17.00. Carbonell y Morand
-
Alfonso XIII
-
Capitulares
-
18.00. San Fernando
-
Cardenal González
-
Magistral González Francés
-
Patio de los Naranjos
-
18.30. Entrada en la Catedral
En el primer templo será la misa con la que se podrá ganar el Jubileo, con los cinco requisitos tradicionales: confesión, peregrinación a un templo jubilar, comunión sacramental, oración por las intenciones del Papa y una obra de misericordia.
La celebración estará presidida por el vicario general de la diócesis, Jesús Daniel Alonso, y participarán el coro Auxilium Christianorum y Juan Francisco Mata como organista de la Catedral.
Música
A su término será la procesión triunfal de regreso, la otra parte de la jornada. La Virgen irá acompañada por la banda de música María Santísima de la Esperanza, la habitual en los últimos años.
Lo hará por un camino que incluirá el paso por el Arco de San Francisco y Fernando Colón, para entrar en Capuchinos hacia las 23.30. Habrá que esperar a partir de entonces cinco años, hasta 2030, para volver a verla en la calle.
Regreso de la Virgen de los Ángeles
-
20.00. Salida de la Catedral
-
Patio de los Naranjos
-
Cardenal Herrero
-
Corregidor Luis de la Cerda
-
20.30. Cardenal González
-
San Fernando
-
21.00 Compás de San Francisco
-
Huerto de San Pedro el Real
-
Maese Luis
-
22.00. Fernando Colón
-
Tundidores
-
Rodríguez Marín
-
23.00. Capitulares
-
Alfonso XIII
-
Carbonell y Morand
-
Plaza del Cardenal Toledo
-
Ramírez de las Casas Deza
-
Torres Cabrera
-
Plaza de las Doblas
-
Plaza de Capuchinos
-
23.30. Entrada
