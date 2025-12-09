Suscríbete a
Pasión en Córdoba

La Paz de Córdoba estrenará el nuevo simpecado el Miércoles Santo de 2027

El malagueño Curro Claros diseña la insignia, que irá escoltada por dos faroles en plata de ley

Francisco Pérez Artés y Jesús de Julián crearán el guion de coronación de la Paz de Córdoba

Diseño de Curro Claros del nuevo simpecado de la Paz
Diseño de Curro Claros del nuevo simpecado de la Paz
Julia García Higueras

Julia García Higueras

Córdoba

El nuevo guion procesional de la cofradía de la Paz y Esperanza, cuyo diseño tiene encargado por entero el malagueño Curro Claros, continúa su proceso y ahora le toca el turno al simpecado.

La hermandad ha aprovechado la solemnidad de la Inmaculada Concepción ... para dar a conocer sobre el papel cómo será esta futura insignia en oro, plata, malla y pedrería que espera estrenar el Miércoles Santo de 2027. Irá bordado en realce y llevará orfebrería en plata de ley.

