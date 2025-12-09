La Paz de Córdoba estrenará el nuevo simpecado el Miércoles Santo de 2027

El nuevo guion procesional de la cofradía de la Paz y Esperanza, cuyo diseño tiene encargado por entero el malagueño Curro Claros, continúa su proceso y ahora le toca el turno al simpecado.

La hermandad ha aprovechado la solemnidad de la Inmaculada Concepción ... para dar a conocer sobre el papel cómo será esta futura insignia en oro, plata, malla y pedrería que espera estrenar el Miércoles Santo de 2027. Irá bordado en realce y llevará orfebrería en plata de ley.

La cordonería combinará plata y oro, y se enriquecerá con aplicaciones de pedrería, pinjantes y pasamanería con dos jarrones de azucenas centrales. Los abundantes chorros de bellotas que rematan el perímetro lateral e inferior recuerdan a los trabajos de Juan Martínez Cerrillo.

«Como una exaltación del dogma de la Pura y Limpia Concepción de María, combina el bordado y la orfebrería. Presenta forma de estandarte simétrico de dos picos o capuz, profusamente decorado con elementos arquitectónicos y vegetales», como detalla la corporación en la descripcion de la pieza.

El paño central, que enmarca la figura de la Virgen, es de tisú celeste, color típico inmaculista que evoca el cielo y de claro simbolismo mariano, al igual que el actual simpecado. Este tisú se asienta sobre una base de malla de oro, que le otorga un brillo y una riqueza especial.

Boceto de la cruz en plata que rematará el simpecado Hermandad Paz

Se utiliza una combinación de oro y plata: el oro se reserva para los elementos de mayor esplendor, mientras que la plata se emplea en la composición general para crear un contraste que potencia la luz.

El diseño se articula en torno al medallón central, rodeado de un aparato ornamental de estilo barroco de grandes volutas y roleos. La ornamentación es rica en caídas de flecos y borlas que simulan ricos cortinajes y pedrería celeste. La parte superior se remata con una corona real.

El corazón del simpecado está presidido por una representación de la Inmaculada sobre un fondo de rayos rectos y flamígeros, acompañada por las inscripciones y flores, con una gran profusión de las azucenas que proclaman su pureza.

La Virgen, inspirada en la del Tesoro de la Catedral obra de Camilo Rusconi, será en plata de ley con rostro y manos con acabado de marfil, al igual que los ángeles que la flanquean, que portan instrumentos musicales.

Diseño del farol de escolta del simpecado de la Paz Hermandad Paz

Las tres cartelas de la insignia proclaman la pureza inmaculada de María. La superior, bajo la corona, contiene la inscripción en latín 'Sine labe concepta' (sin pecado concebida), fundamento del dogma.

Las cartelas inferiores contienen las jaculatorias marianas del 'Cantar de los Cantares' 'Pulchra ut luna' (hermosa como la luna) y 'Electa ut sol' (Elegida como el sol). En el centro aparece el escudo franciscano, por ser ésta la orden del convento de Capuchinos y de la que es Patrona la Inmaculada Concepción.

Se remata la pieza con una cruz de plata de ley y un aguamarina central, con una fina decoración de volutas y rayos. Como es tradicional, el simpecado de la Paz irá escoltado con dos faroles en plata de ley. En su parte superior predomina el cristal, con apliques de orfebrería a base de elementos vegetales y volutas.

El simpecado actual de la Paz se estrenó en 1990 con diseño de Fray Ricardo de Córdoba y ejecución de Talleres de San Rafael. En el centro tiene una Inmaculadada bordada en sedas que procede de una antigua casulla de la Casa Ducal de Medinaceli.