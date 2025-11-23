El palio de la Virgen de la Piedad de Córdoba ya espera el Martes Santo con las bambalinas exteriores bordadas en oro

No ha hecho falta esperar a 2026 para ver que el palio de Nuestra Señora de la Piedad es una realidad. Un cielo azul bordado en oro que inició Francisco Pérez Artés y que continuó Jesús Rosado siguiendo el diseño de Julio Ferreira aguarda ... ya a la Virgen.

La hermandad del Prendimiento lo ha ido forjando elemento a elemento de manera progresiva y este sábado por la tarde lo ha bendecido y dado a conocer en sociedad en la iglesia del colegio Santa Victoria.

Era deseo de la cofradía que las cuatro bambalinas exteriores estuvieran completamente terminadas para cobijar a la Virgen de la Piedad el Martes Santo de 2026 y ese momento está ya próximo. Será, así, uno de los grandes estrenos de la Semana Santa de Córdoba en 2026.

Detalle de la riqueza en bordado en oro del palio de la Piedad Hermandad Prendimiento

El techo luce ya en color rojo, no azul como hasta ahora, y sólo faltan los exuberantes bordados interiores previstos en esta zona, así como los de las bambalinas interiores. El nuevo palio de la Virgen de la Piedad sigue un estilo decorativo afrancesado y refleja la refinación que alcanzó a finales del siglo XVIII con Luis XVI.

La cronología del bordado se inicia hace más de cuatro años: Pérez Artés culminó la bambalina frontal en diciembre de 2021. En julio de 2024 Jesús Rosado finalizó la trasera y a él se le encomendaron las laterales, la primera de ellas bendecida en marzo de 2025. El diseño del techo, en rojo, se dio a conocer en febrero de 2024.

El palio conjunta varias técnicas y volumen, y el resultado es de mucha plasticidad. Destacan la parte central y los laterales, donde se extiende 'en candelieri' la ornamentación que emula relieves escultóricos.

La parte superior de la bambalina, tanto en los ejes laterales como en el central, se corona con un meandro, uno de los préstamos orientalizantes en el repertorio rococó,

Destacan conchas, arabescos y una guirnalda floral, anudada a los acantos que son las que recortan la parte inferior y de las que pende el fleco, que deja huecos libres de terciopelo y malla.

El hermano mayor de la corporación, Francisco Martínez, indica que «este palio representa la culminación de años de esfuerzo, devoción y compromiso por engrandecer el patrimonio espiritual y artístico que nos identifica».

El nuevo palio sigue el estilo afrancesado concebido por Julio Ferreira Hermandad Prendimiento

Por su parte, el bordador ecijano Jesús Rosado señala que este trabajo «de primerísimo nivel» sigue una línea afrancesada que «recuerda un poco a salas versallescas, donde además ya teníamos un precedente de un compañero bordador de primer nivel como es Francisco Pérez Artés con una de las bambalinas. Por lo tanto, nosotros teníamos que estar, como poco, a la altura».

Rosado realza la labor de la comisión artística y de seguimiento que ha supervisado todos los trabajos, un hecho que ha permitido a su taller lograr el objetivo previamente marcado.

El fin se semana ha sido intenso para el Prendimiento, puesto que la Virgen estuvo en besamanos toda la jornada del viernes en el santuario de María Auxiliadora y se mostró con una novedad, portando el manto morado bordado en oro de Nuestra Señora de las Angustias.