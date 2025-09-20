La saya de los devotos a la Virgen del Socorro de Córdoba ya es realidad: en oro fino y sedas antiguas

La nueva saya que le ofrendan sus devotos a la Virgen del Socorro

La saya de los devotos de Nuestra Señora del Socorro de Córdoba es realidad en oro fino y sedas antiguas, con los bordados del cordobés Jesús Sánchez a partir de un diseño del granadino Hugo García Tabuenca.

En la prenda predominan los elementos de nueva manufactura bordados en oro fino, que se conjuntan con antiguos bordados en sedas de colores adquiridos expresamente en un anticuario y reflejan la ornamentación que presentan los diferentes grabados de la Santísima Virgen del Socorro.

Jesús Sánchez explica que ha sido su proyecto más ambicioso hasta el momento, en el que ha invertido ocho meses de labor para concretar el anhelo de un grupo de hermanos, devotos y vecinos del barrio de San Pedro.

El estreno de la saya, el corpiño y la túnica del Niño, bendecidos este viernes, se producirá durante la salida en procesión de la Virgen, el próximo 28 de septiembre, último domingo del mes, según informan a ABC fuentes de los devotos.

Elemento singular son las sedas antiguas italianas del XIX, reintegradas en tonos rosados, azules, verdes y amarillos, que han orientado la selección de materiales y dotan al conjunto de un carácter personal, según la descripción de los artistas.

Presentación de la túnica del NIño y la saya de la Virgen del Socorro, este viernes en su ermita Hermandad Socorro

El bordado, en hilos de oro de distintas tipologías, combina cartulinas, puntos de la escuela española y sedas polícromas, enriquecidos con lentejuelas, cristales y sutiles relieves para darle mayor efecto visual.

Esta obra es fruto de la conjunción entre diseño, bordado, confección de María José Trillo López y de la generosidad de los donantes para enriquecer el ajuar de la Virgen y devolverle la estética con la que fue venerada en siglos pasados.

El conjunto responde en su estructura general a la tipología de los trajes de corte de los siglos pasados, caracterizados por la cintura ceñida, el volumen pronunciado en las caderas y el corpiño estrecho y bajo para lograr un efecto estilizado, como en los grabados antiguos que se conservan de Ella y la imagen que preside la entrada a su templo.

Hojas y flores

El eje central de la saya está definido por un jarrón, y para darle realce se ha trabajado con cartulinas bordadas con fino hilo de muestra (liso y brillante), combinadas con un enrejado de hojilla que refuerza su protagonismo. Emergen tallos, hojas y flores que ascienden desde la zona inferior hacia la superior enlazándose entre sí hasta conformar un entramado continuo.

A ambos lados del eje, en la zona media, tiene dos cuernos de la abundancia repletos de frutos y hojas, que se integran con el conjunto ornamental. En la zona central, sobre el eje vertical, se desarrollan de forma sinuosa tallos ascendentes con hojas y flores, entre las que destacan los claveles.

La parte inferior central queda resuelta mediante un lazo del que penden dos borlas y brota una flor de seda característica que se repite en el corpiño y en el resto del conjunto, por lo cual establece un nexo formal entre las tres piezas bordadas.

Seda salvaje

El soporte empleado es una seda de trama irregular (de tipo salvaje, en un tono blanco roto), sobre la que se articula toda la composición. Para lograr el equilibrio entre el bordado en seda, caracterizado por su volumen plano y por ejecutarse directamente sobre el soporte, y las nuevas piezas Jesús Sánchez recurrió «a una cuidada selección de hilos de oro: muestra, granito y torzal, en sus calibres más finos».

La saya se enriquece, además, con caracolillos, pequeños tallos y estambres ejecutados en hojilla, hilo de caracolín, torzales de mayor calibre y cordoncillos de efecto mate-brillo. Como culminación, se han incorporado lentejuelas, casquillas redondas y de espiga, canutillos y diminutos cristales de Swarovski, que aportan la vistosidad final al conjunto.

Con todo la obra combina prácticamente la totalidad de las tipologías de hilos y materiales del bordado en oro e integra elementos inspirados en la tradición.

La nueva túnica bordada para el NIño del Socorro Devotos Socorro

El corpiño y la túnica del Divino Infante prolongan las técnicas presentes en la saya, adaptadas a su menor escala. La Virgen y su Bendito Hijo volvieron al culto en la basílica de San Pedro el pasado 3 de septiembre, tras una profunda restauración y regresaron a la ermita el día 6. Allí están recibiendo los tradicionales cultos de septiembre como preludio a la procesión.

La misa de ocho de la tarde del 19 de septiembre, correspondiente al segundo día de triduo predicado por el delegado diocesano de Cofradías, Pedro Soldado, se ofreció por la ciudad de Córdoba y su corporación municipal, y fue el momento en que se dio a conocer.

Dolores Villanueva y Alejandro Herruzo junto a la paloma que representa al Espíritu Santo Hermandad Socorro

La de la saya no es la única incorporación patrimonial para la hermandad, puesto que el jueves, tras la misa que abrió el triduo ofrecida por el Mercado Central Sánchez Peña, se bendijo la nueva imagen del Espíritu Santo.

Detalle de la paloma que estará en el camarín del Socorro Hermandad Socorro

La obra representa una paloma con las alas extendidas que coronará el camarín de Nuestra Señora del Socorro Coronada en su ermita. Se trata de una escultura dotada de gran realismo que ha creado el joven artista Alejandro Herruzo Lucena, hermano del Socorro.