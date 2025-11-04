Suscríbete a
Pasión en Córdoba

Orfebrería Santos concluye las 44 coronas de las tulipas del paso de las Tristezas de Córdoba

El obispo bendice las piezas en alpaca sobredorada que se estrenarán el sábado

La Virgen de las Tristezas protagonizará una extraordinaria a la Catedral de Córdoba el 8 de noviembre

Las coronas para las tulipas del paso de la Virgen de las Tristezas. bendecidas el domingo
Las coronas para las tulipas del paso de la Virgen de las Tristezas. bendecidas el domingo
Julia García Higueras

Julia García Higueras

Córdoba

La hermandad de Ánimas imprime un nuevo avance al paso de Nuestra Señora Madre de Dios en sus Tristezas con la terminación de las 44 coronas en alpaca sobredorada que rematan las tulipas del baldaquino y que siguen el diseño proyectado en su día ... por Miguel del Moral.

