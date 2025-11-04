Orfebrería Santos concluye las 44 coronas de las tulipas del paso de las Tristezas de Córdoba

La hermandad de Ánimas imprime un nuevo avance al paso de Nuestra Señora Madre de Dios en sus Tristezas con la terminación de las 44 coronas en alpaca sobredorada que rematan las tulipas del baldaquino y que siguen el diseño proyectado en su día ... por Miguel del Moral.

Gracias a las aportaciones de los hermanos de la cofradía, se ha costeado el proyecto encomendado al taller Orfebrería Santos de Sevilla y lo ve hecho realidad en el mes en que se vive el cincuentenario de la llegada y bendición de la imagen de la Virgen.

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, que presidió la misa del segundo día del quinario en honor al Cristo del Remedio de Ánimas, bendijo el domingo estos elementos que enriquecen el paso de las Tristezas y que se estrenarán el próximo sábado en las calles.

La cofradía acudirá con la Virgen el 8 de noviembre a la Catedral para celebrar allí una misa por la tarde, y regresar después a San Lorenzo. Será una oportunidad extraordinaria en la que admirar a la Virgen, tras los dos Lunes Santos pasados en los que la lluvia frustró la estación de penitencia en las calles.

El obispo, ante el Cristo de Ánimas, con integrantes de la cofradía Hermandad Ánimas

El baldaquino lucirá impecable tras la restauración que acometió durante un año de Ana Infante de la Torre, que estuvo concluida en abril de 2025.

El Cristo del Remedio de Ánimas participó recientemente en el Vía Crucis Magno 'Córdoba, Vía Sacra de Occidente'.