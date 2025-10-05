Es oficial: la Agrupación aprueba que la Presentación al Pueblo entre en el Lunes Santo de la Semana Santa de Córdoba

Suscríbete a
Es ya oficial un cambio de calado en la Semana Santa de Córdoba. La Agrupación de Cofradías ha comunicado este domingo, en una nota de prensa, que se ha aprobado la inclusión en la jornada del Lunes Santo de la hermandad de la Presentación al Pueblo, de Cañero. Se sumará así a la carrera oficial.

Ha señalado que, tras llevar a cabo «las reuniones pertinentes y cumplir con los procedimientos legales de esta institución», se ha hecho oficial la modificación. Con esta decisión, la Agrupación reafirma su «compromiso con el engrandecimiento de la Semana Santa cordobesa, siempre desde el respeto a nuestras normas».

«Nuestra voluntad es seguir formentando la fe, la devoción y la participación de todos en la vida cofra de nuestra ciudad», finaliza su comunicado. La modificación en el Lunes Santo había tomado cuerpo, a la espera de su formalización, a mediados de septiembre.

Intento fallido en el Miércoles Santo

Entonces, la junta de gobierno de la hermandad de la Presentación al Pueblo aceptó por unanimidad la propuesta de la Agrupación de Cofradías de incorporarse al Lunes Santo en la Semana de Pasión de 2026. Se venía de dos años anteriores en los que no se había alcanzado un acuerdo al respecto.

No obstante, la corporación de Cañero había insistido, como en los dos ejercicios previos, en el Miércoles Santo. Pero no fue posible el acuerdo para que fuera la primera en esa jornada. Ante el bloqueo de ese escenario, optó por no prolongarlo y aceptó incorporarse a la carrera oficial compartiendo tarde con la Merced, la Estrella, la Sentencia, el Vía Crucis y Ánimas.

