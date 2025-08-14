Nueva ornamentación para la capilla del Calvario y Nuestra Señora del Mayor Dolor de Córdoba

Nuestra Señora del Mayor Dolor, ante el nuevo dosel, con las jarras y la consola

La hermandad del Calvario acaba de imprimir novedades en la ornamentación de la capilla de sus titulares en la parroquia de San Lorenzo.

En el altar de la Virgen ha colocado un dosel de damasco rojo, ribeteado con galón dorado y rematado con apliques dorados en su parte superior, que da mayor realce a la imagen de Nuestra Señora del Mayor Dolor.

Asimismo, la corporación del Miércoles Santo ha incorporado una nueva consola dorada de estilo Luis XV, en sintonía con el conjunto, según detalla la cofradía.

A ambos lados de la imagen destaca la recuperación de dos jarras de madera dorada que pertenecieron al antiguo paso procesional de la Virgen que los presos de la Prisión Provincial de Córdoba tallaron en el año 1950 para Nuestra Señora del Mayor Dolor.

Retablo de Nuestro Padre Jesús del Calvario Hermandad Calvario

Para este tiempo estival la cofradía ha dispuesto una variedad floral seca y preservada para ambos titulares: para la Virgen, en blanco, y en tonos morados para Nuestro Padre Jesús del Calvario.

La cofradía vivió el pasado domingo una jornada exultante, con la procesión por la festividad de su otro titular, San Lorenzo mártir, que salió en procesión por las calles de su barrio.