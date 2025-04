La negociación del Ayuntamiento de Córdoba con la Policía Local para Semana Santa sigue atascada

La presencia de todo el dispositivo de Policía Local para la Semana Santa de Córdoba 2025 en las calles sigue sin estar garantizada. A pesar de la confianza del alcalde, José María Bellido, para llegar a un acuerdo, la reunión de este lunes ha vuelto a ser infructuosa.

Según una nota conjunta de los sindicatos UGT, Siplb y Sip-An, la oferta que ha realizado el Gobierno municipal de Córdoba les ha parecido insuficiente, porque supone elevar el pago de la productividad, en este momento en 3,80 euros la hora, en un plazo de tres años.

«Ya es bajo, y si se sube en tres años, cuando termine este proceso volverá a quedarse atrás», se quejaron. Por eso se quejaron de que el alcalde no haya querido reunirse personalmente con ellos y ha remitido un acuerdo de negociación que les parece «un insulto y un menosprecio a todo el colectivo».

Con ella buscan, aseguraron, «provocar una ruptura integral en las relaciones entre el Ayuntamiento y la propia Jefatura, tratando de desprestigiar a a la Policía Local ante la opinión pública cordobesa». Por eso le pidieron directamente al alcalde que se reúna con ellos.

En conflicto

Insistieron por eso en el Plan Integral sobre Semana Santa y Feria, que tanto el Área de Recursos Humanos como la Jefatura de la Policía Local vieron «aplicables», pero que siguen sin salir adelante.

En el mismo sentido se explicó el sindicato CSIF, que aseguró que la propuesta está en la mitad de lo esperado y entre 80 y 100 euros por debajo de lo estimado en relación al plan especial, además de que se olvida de otros aspectos.

CSIF, como los demás sindicatos, aseguró que se mantiene «la situación de conflicto colectivo en negociación abierta» y no se suspenden las medidas propuestas a los afiliados, no afiliados y plantilla en general: les pidan que no soliciten horas extra y productividad para la Semana Santa de 2025.