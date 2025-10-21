Música y una buena causa, con la hermandad de la Soledad de Córdoba

Música y caridad, enlazadas por una buena causa de la cofradía de la Soledad. En el marco del programa de actos del 50 aniversario de su fundación, la cofradía impulsa un certamen de bandas solidario con un completo cartel.

Será el próximo domingo ... 26 de octubre a las 12.00 horas, en el patio del Colegio Santa María de Guadalupe (en la avenida 28 de febrero) y lo recaudado con la venta de las entradas se dedicará a la obra social del cincuentenario, ayudar a la Casa Franciscana del Niño (Fanciullo) en Belén, en Tierra Santa.

Es una casa de acogida diurna y residencial para 30 niños y adolescentes de entornos muy difíciles, marcada por la vulnerabilidad y la falta de recursos, como describe la hermandad. Allí reciben atención educativa, espiritual y familiar gracias a la Orden Franciscana, en el espíritu de fraternidad de San Francisco de Asís. Noticia Relacionada La Soledad en su rosario extraordinario por las calles de Levante, en imágenes Manuel Ariza La hermandad franciscana celebra los 50 años de su fundación en una jornada en que la Virgen va bajo palio Las formaciones invitadas a esta jornada son la banda de música de Nuestra Señora de la Estrella y la agrupación musical de la Redención, junto con la banda de cornetas y tambores de Coronación de Espinas y la agrupación musical Sagrada Cena. Cada entrada para el certamen del domingo vale dos euros, y además habrá una barra con precios populares. Todo lo recaudado será para la Casa Franciscana de Belén.

