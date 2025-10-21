Suscríbete a
Pasión en Córdoba

Música y una buena causa, con la hermandad de la Soledad de Córdoba

Cuatro bandas participarán el domingo en el certamen solidario en favor de la Casa Franciscana del Niño de Belén

La Soledad de Córdoba, la belleza distinta de un día único

Músicos de la banda de la Estrella, durante la procesión de la Divina Pastora de las Almas, el domingo
Músicos de la banda de la Estrella, durante la procesión de la Divina Pastora de las Almas, el domingo
Julia García Higueras

Julia García Higueras

Córdoba

Música y caridad, enlazadas por una buena causa de la cofradía de la Soledad. En el marco del programa de actos del 50 aniversario de su fundación, la cofradía impulsa un certamen de bandas solidario con un completo cartel.

Será el próximo domingo ... 26 de octubre a las 12.00 horas, en el patio del Colegio Santa María de Guadalupe (en la avenida 28 de febrero) y lo recaudado con la venta de las entradas se dedicará a la obra social del cincuentenario, ayudar a la Casa Franciscana del Niño (Fanciullo) en Belén, en Tierra Santa.

