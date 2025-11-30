El misterio de la Coronación de Espinas de Córdoba, superviviente a la gran eclosión

En 1993 la Semana Santa de Córdoba inició un proceso de renovación en sus pasos de misterio que fue todo un impacto. La llegada del conjunto del Señor de las Penas, de Antonio Bernal, y de la Sentencia, de Miguel Ángel González Jurado, ... supuso una revelación para la ciudad.

En los años siguientes se renovaron o crearon muchos más, casi siempre por los mismos autores. Pocos sobrevivieron a aquel cambio, pero entre ellos están el de la Coronación de Espinas.

En el paso de Jesús Humilde hay dos romanos que le clavan la corona de espinas y un sayón que lo señala con gesto de burla. Los hizo el jerezano Francisco Pinto Berraquero en 1984 y llamaron la atención por la expresividad y el movimiento, poco frecuentes en la Córdoba de entonces.

Estaban en línea con la fuerza del titular, obra de Francisco Buiza. Se dijo que Fray Ricardo de Córdoba, que permanecía muy cerca de la cofradía del Lunes Santo en aquellos años, había posado para uno de los dos romanos, que muestran un movimiento muy característico.

Nuevo paso

Cuando la hermandad comenzó con el nuevo paso, que llegó en 1997 y que se ha completado en los últimos años tallado por Antonio Martín con imaginería de Francisco Romero, estuvo en la cabeza la idea de renovar también las figuras del misterio.

Se habían hecho antes algunos cambios. En uno de los años de la Madrugada, el sayón se dispuso detrás del Señor, y no delante, pero se cambió muy poco después. Ahora la recién elegida hermana mayor, Ana Gema Torrico, habla de una recomposición del misterio, pero no de una renovación, orientada a la mejor visión del Señor en el conjunto.

En algún año se ha situado al sayón que señala al Señor en la parte trasera del paso, y no en la delantera

«Buscaremos la forma en la que el Señor gane protagonismo en el paso y se pueda mejorar su visibilidad desde cualquier perspectiva», ha afirmado, para asegurar que confiará a un experto este estudio.

El misterio sería así uno de los dos conjuntos anteriores a aquel gran proceso de cambios que continúan en la Semana Santa de Córdoba. El otro es del mismo autor, Francisco Pinto Berraquero, y es el que rodea a Nuestro Padre Jesús de la Sangre en el Desprecio del Pueblo.

La hermandad del Císter lo tuvo en 1987, pero no se vio en la calle hasta el Martes Santo de 1998, el primero en que el Señor se sumó a la Semana Santa de Córdoba.