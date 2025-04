Lunes Santo en Córdoba, en directo: sigue las procesiones de la Semana Santa 2025

Es Lunes Santo en Córdoba. Tras la emoción del Domingo de Ramos, la Semana Santa cordobesa avanza con una jornada marcada por la elegancia, la sobriedad y el recogimiento. Cinco cofradías realizarán estación de penitencia en la tarde y noche de hoy: la Merced, la Estrella, la Sentencia, las Ánimas y el Vía Crucis. Desde la salida de la Merced a primera hora de la tarde hasta la entrada del último cortejo bien entrada la noche, la ciudad vivirá momentos de especial intensidad en una jornada en la que conviven el fervor popular con la solemnidad más profunda.

El Lunes Santo reluce en estos momentos en el Zumbacón. Foto: R. C.

Los preparativos sigue en la parroquia de San Fernando a la espera de la Estrella. Hay formando un grupo de guardias civiles, encabezados por altos mandos. No hay aún comunicación oficial de la Agrupación sobre la decisión de esta hermandad respecto a su salida