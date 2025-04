Debajo de ese paso en que hay un Cristo sufriente o una Virgen que invita a rezar siempre hay realidades que no están a simple vista. Unas jarras demasiado modestas pueden decir que no fue posible estrenar las nuevas porque había que ayudar, con ... diligencia y sigilo, a una familia de la feligresía que lo necesitaba. Una joya de la que no se encuentran en los escaparates puede contar que hace unos años que la mujer que la llevó partió al cielo y sus hijos son felices si está en el ajuar de la imagen a la que pidió tantas cosas. El suspiro que se le escapa a un nazareno puede ser de alivio por haber encontrado una respuesta a aquello que no se ha podido dejar fuera de la túnica o de perseverancia en las preguntas de la oración para seguir buscándola.

Un paso en la calle casi siempre sirve para mover a alguien a la reflexión y a la trascendencia, aunque una buena parte sólo estén pendientes de los costaleros y otros muchos echen con indiferencia una buena tarde de primavera. Es bueno todo lo que consiguen, pero hay veces que hay que confrontar pasajes del Evangelio y pensar cuál le casa a lo que sucede no encima del trono, sino en aquello que no se ve. Noticia Relacionada El Patero del Domingo Stabat Mater Luis Miranda Quizá el que encuentre escándalo, trampas o ingeniería legal piense si aquello no será después de todo un sepulcro blanqueado, aunque la imagen sea un poco cruda. En el subterráneo de una imagen a la que se puede rezar habría en realidad prácticas que evitan no ya el control de una jerarquía o unas ciertas normas, sino sobre todo el espíritu de la Iglesia, que es la que ha conservado y transmitido el relato, la fe y la doctrina de lo que se está recordando estos días. Después de la emoción se encontrarían actitudes y mensajes diferentes, si no contrarios. Tal vez otros, todavía con el eco de las parábolas de la misericordia, encuentren que en otra parte también habló el Representado de aquellos que echaban demonios en su nombre. «Ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego hable mal de mí», dijo para que los demás no desalentaran a los que ya creían en Él. Los que tengan ahora que actuar deberán ser exorcistas que distingan lo podrido, lo saquen con la determinación de un cirujano y ayuden a que crezca lo sano.

