De estos días se hace la memoria. Dicen los desengañados que el sueño amasado en la distancia del tiempo es siempre más bello, más ideal, más piadoso que la realidad, pero no dicen la verdad entera. No hay recuerdo capaz de reconstruir la ... luz precisa de estos cielos, no hay palabras que sean capaces de describir estos atardeceres y sin embargo los ojos le llevan al alma el mensaje de que ahí están el azul exacto y la luminosidad cierta. No hay error. Lo que se queda en la cabeza y vuelve en tardes lejanas no es más que un pellizco, porque el torbellino que tantas veces es una imagen en la calle quemaría si permaneciese con toda su fuerza.

Ahora la memoria es una habitación limpia y ordenada, más grande a medida que los años van pintando el pelo de blanco y siempre mimada. Ya quedaron en las estanterías los recuerdos de otros años, revividos en tantos meses de ausencia y lejanía, inmunes a la tentación de llevar al tiempo ordinario aquello que fuera de la primera luna llena de la primavera no será más que imitación artificial, copia que nadie que sepa por qué ama lo que ama ha pedido, reflejo lejano y chato en las dos dimensiones de un espejo. Noticia Relacionada La Graílla Antes de leer Luis Miranda La Semana Santa es a la vez nostalgia y unamuniana vividura, regreso a la patria perdida del niño que no tenía otras preocupaciones que no despegarse de las cofradías y tierra del adulto que no olvidó aquel tiempo y que a lo largo de los años aprendió a mirarlas mejor, a entender mucho de lo que decían y hasta a despegarse por escuchar el suspiro de ángel que le indica que ha llegado el momento. Viven en las cofradías manos que un día se entrelazaron rígidas y que vuelven al primer quejío de una saeta, otras mucho más tiernas que se agarran y otras que dejaron de asirse por hacerse mayores, oídos que escuchan como escuchó quien ahora explica, muestra, señala, porque piensa que tal vez le va la vida en que quien está al lado ame y sienta lo mismo. La Semana Santa nunca se repite, sino que se renueva cada año. A los pies de la Virgen de los Dolores quedaron ayer las súplicas del corazón fatigado que busca fuerzas para lo que llega, pero también algunas cuitas nuevas en la atmósfera límpida que sólo puede ser de su día. En vano habrá que programar vivencias, emociones, pellizcos, porque el que ya salió muchos años ignora el lugar en que Dios le susurrará en el oído directamente. Suspiro aniñado de la Esperanza, dolor de Jesús Humilde, vértigo de la trascendencia en el 'Miserere' de Ánimas, lágrimas desvalidas de la Caridad, ganas de ayudar al abatido Señor del Calvario a llevar la cruz. ¿Quién encontrará repetido el llanto de las Angustias si el que va todos los días nunca la ve igual? No hay que reprochar nada al que apure a fondo cada instante de la Semana Santa: si en algún segundo fugaz escuchó el aliento divino ya no dejará de buscarlo cada noche.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión