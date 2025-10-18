Suscríbete a
Procesión

Las imágenes bendicen de nuevo las calles de Córdoba en el adiós del Vía Crucis Magno

Once cofradías regresan a sus templos después de una semana en la Catedral

Ánimas y el Santo Sepulcro de El Carpio escriben con recogimiento el primer epílogo del Vía Crucis Magno de Córdoba

Jesús Nazareno sale de la Catedral
Jesús Nazareno sale de la Catedral Valerio Merino
Córdoba

No ha sido una Semana Santa, aunque haya durado siete días. No se ha leído la Pasión entre palmas, ni se ha arrodillado nadie en los monumentos donde esperaba Jesús Sacramentado. No hubo tarde enlutada de cruz, aunque hubiera un viernes ni sensación de ... vacío. Todo eso lo sabían quienes esta tarde se han agolpado en las bullas y han esperado, pero también han tenido la sensación de que han pasado unos días especiales en que en muchos momentos salían a las calles en busca de imágenes y comentaban lo de los días anteriores.

