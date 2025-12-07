La identidad de Ánimas de Córdoba se aprende escuchando: la cofradía crea podcasts en Spotify

Hace tiempo que una persona que camina por la calle con auriculares no tiene por qué ir escuchando necesariamente música. Los llamados podcasts, y la posibilidad de escuchar un programa de radio en cualquier momento gracias a internet, han multiplicado los contenidos casi ... sobre cualquier aspecto.

La hermandad del Santísimo Cristo del Remedio de Ánimas ha sido la primera de Córdoba en sumarse a ello y ha desembarcado en la conocida aplicación Spotify con un canal en que se ofrecen contenidos relacionados con su historia e identidad y con la propia Semana Santa.

La última cofradía del Lunes Santo de Córdoba inició el pasado octubre esta iniciativa con una grabación, y que habló del Magno Vía Crucis Diocesano 'Córdoba, Vía Sacra de Occidente', todavía antes de que comenzara. Se habló de la gran procesión que tenía que celebrarse, pero también de la figura del Beato Álvaro de Córdoba y de cómo recreó en la Sierra de Córdoba la Vía Sacra que había conocido en Jerusalén.

A partir de ahí, la hermandad ha continuado con otros dos podcasts, leídos por hermanos y hermanas. Uno de ellos se dedicó a los 50 años de Nuestra Señora Madre de Dios en sus Tristezas, que se celebró con una procesión por las calles, con todos los detalles sobre la forma en que se incorporó y su paso, incluida la primera y difícil salida en 1977.

Cultos

Se habla además de los altares de cultos y de su sentido catequético, y que en los tres últimos lustros ha adquirido una dimensión simbólica que ha sorprendido a los cofrades.

El último ha sido sobre otro de los aspectos distintivos de la cofradía: los coros que acompañan al Cristo del Remedio de Ánimas y a la Virgen de las Tristezas. La hermandad explica entonces cómo el canto del 'Miserere' tuvo su origen en el que hacían las monjas dominicas del convento de Santa María de Gracia, hoy desaparecido, cuando el Cristo, entonces en silencio absoluto, pasaba por allí.

Desde entonces se habla de la creación del coro de hermanas, de la formación de mujeres que acompaña a la Virgen y del repertorio que emplean el Lunes Santo y en todos los momentos del año. No es sólo de historia, sino también de actualidad, con información de los próximos conciertos y de la posibilidad de incorporarse. Es precisamente el canto del salmo penitencial el que abre cada uno de los episodios.

Es más, incluso en alguno de los episodios se reconocen «inconveniencias y errores» en la organización del Magno Vía Crucis, especialmente en la música de la carrera oficial, pero también en varios parones. Spotify abre la posibilidad de seguir a la cuenta de Ánimas para escuchar el resto de los episodios.