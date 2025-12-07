Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
La Guardia Civil investiga un posible asesinato machista en una vivienda en El Viso del Alcor

Pasión en Córdoba

La identidad de Ánimas de Córdoba se aprende escuchando: la cofradía crea podcasts en Spotify

Ha comenzado con una serie de archivos sonoros sobre su historia y varios aspectos de la Semana Santa

Ánimas de Córdoba enriquecerá el paso de las Tristezas con coronas de orfebrería para las tulipas

Girar, rectificar, empujar, retener: así se mueven a ruedas los pasos de Ánimas en Córdoba 

El Cristo del Remedio de Ánimas, entre sus nazarenos
El Cristo del Remedio de Ánimas, entre sus nazarenos Álvaro Carmona
Luis Miranda

Luis Miranda

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hace tiempo que una persona que camina por la calle con auriculares no tiene por qué ir escuchando necesariamente música. Los llamados podcasts, y la posibilidad de escuchar un programa de radio en cualquier momento gracias a internet, han multiplicado los contenidos casi ... sobre cualquier aspecto.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app