Horario e itinerario de la procesión de la Virgen de la Medalla Milagrosa en Córdoba

Los últimos días de noviembre aguardan la presencia de la Virgen de la Medalla Milagrosa por las calles céntricas de Córdoba, en la procesión que organizan anualmente la asociación de fieles de la Virgen Milagrosa y la Comunidad Vicenciana de las Hijas de la ... Caridad.

El próximo sábado 29 de noviembre por la tarde la banda de música María Santísima de la Esperanza acompañará a la imagen durante su salida, así como el nutrido cortejo con alumnos y profesorado del colegio.

Precediendo al paso de la Milagrosa estará como es habitual la imagen de Santa Luisa de Marillac, cofundadora de las Hijas de la Caridad, llevada por alumnos del colegio La Milagrosa.

Itinerario Calles por las que pasa la Virgen Milagrosa 18.00 horas. Salida del colegio la Milagrosa.

Gondomar, Sevilla, Barroso, Ángel de Saavedra, Santa Victoria.

Duque de Hornachuelos, Tendillas, Cruz Conde, Góngora.

Bulevar del Gran Capitán, Gondomar.

21.00 horas. Entrada en el colegio la Milagrosa.

Siempre muy emotivos resultan los instantes en los que la procesión pasa por los colegios de las Esclavas y Santa Victoria, en los que prosiguen sus estudios muchos de los que estudiaron en las aulas del colegio de la Milagrosa, y por la Compañía, donde se resguardó el año en que llovió.

El capataz del paso de la Milagrosa es Alberto Serrano y el recorrido, según él mismo explica a ABC, busca discurrir por lugares de marcada significación y donde la puedan ver personas que están enfermas.

El tiempo que prevé Aemet es que la jornada sea fría y el cielo tenga intervalos nubosos, con una probabilidad baja de lluvia, un 25%.

Diseño de la medalla, de Mario Ramos, para los integrantes de la asociacion de fieles de la Milagrosa Asociación Milagrosa

Los devotos de la Milagrosa están celebrando el triduo de preparación en el colegio y este año cuentan con el diseño de la medalla que ha creado Mario Ramos reuniendo el significado y la devoción hacia la Virgen.

El jueves 27 de noviembre, la Virgen Milagrosa permanecerá en besamanos. Poco después a las 18.30 horas comenzará el triduo, durante el cual está prevista la imposición de las medallas a en torno a 30 personas, un momento muy especial para todos los que forman parte de esta asociación, si lo han solicitado previamente.