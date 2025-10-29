Horario e itinerario de la procesión de la Virgen del Amparo en Córdoba

El 1 de noviembre depara un año más la presencia de la inconfundible imagen de Nuestra Señora del Amparo, titular de la hermandad del Huerto, por las calles del entorno de San Francisco.

A las doce de la mañana en la parroquia ... el rezo del Ángelus supondrá el momento en el que sus devotos podrán presentarle oraciones escritas que se pondrán después a sus pies en el paso.

A las 17.00 horas se celebrará la función solemne, que oficiará Joaquín Alberto Nieva, párroco y consiliario. A su conclusión, la imagen saldrá de su iglesia en procesión como es habitual en torno a las seis de la tarde el día de Todos los Santos, y la víspera de los Difuntos. 1 de noviembre El itinerario de la Virgen del Amparo 18.00 horas. Salida de la parroquia de San Francisco.

Compás de San Francisco, San Fernando, San Francisco, plaza del Potro.

Lineros, Don Rodrigo, plaza de San Pedro, Escultor Juan de Mesa.

Plaza de la Almagra, plaza del Socorro, la Corredera, Sánchez Peña.

Armas, San Francisco, Compás de San Francisco.

21.00 horas: Entrada en San Francisco. La banda de música Tubamirum, de Cañete de las Torres, será la que acompañe al paso. La previsión de Aemet es que el cielo estará muy nuboso con probabilidad de lluvia escasa en un 65%. Noticia Relacionada El Señor del Huerto el Domingo de Ramos en la culminación de su cincuentenario Julia García Higueras La cofradía del Huerto lleva a su titular desde la Catedral a San Francisco, tras una semana de Misión evangelizadora en el Sector Sur La Virgen del Amparo estuvo en las calles este mismo año en el altar de Corpus que la cofradía instaló de manera especial por ser el 50 aniversario de su refundación.

