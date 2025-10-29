Suscríbete a
Sevilla, en alerta naranja por fuertes lluvias: estas son las peores horas
Última hora
La Junta desmiente la suspensión de clases por la alerta naranja

Pasión en Córdoba

Hora e itinerario de los rosarios de la Reina de los Ángeles y del Carmen de San Cayetano en las calles de Córdoba

Los besamanos se sucederán el sábado, con las Tristezas, el Refugio y Rosario

El domingo día 2 la Virgen del Carmen de Puerta Nueva visitará el cementerio de San Rafael

La Virgen de las Tristezas protagonizará una extraordinaria a la Catedral de Córdoba el 8 de noviembre

Nuestra Señora del Carmen, con la iglesia de San Cayetano al fondo, en su rosario del 1 de noviembre de 2024
Nuestra Señora del Carmen, con la iglesia de San Cayetano al fondo, en su rosario del 1 de noviembre de 2024 Valerio Merino
Julia García Higueras

Julia García Higueras

Córdoba

El fin de semana en que la Iglesia celebra el día de Todos los Santos y el de los Difuntos depara el rezo de dos rosarios en las calles. Es el caso del que presidirá Nuestra Señora Reina de los Ángeles en sus Misterios ... Dolorosos a primera hora de la mañana el sábado y del que por la tarde pondrá en las calles a Nuestra Señora del Carmen de San Cayetano, en visita a la iglesia de Nuestra Señora de Gracia (Trinitarios).

