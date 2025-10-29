Hora e itinerario de los rosarios de la Reina de los Ángeles y del Carmen de San Cayetano en las calles de Córdoba

El fin de semana en que la Iglesia celebra el día de Todos los Santos y el de los Difuntos depara el rezo de dos rosarios en las calles. Es el caso del que presidirá Nuestra Señora Reina de los Ángeles en sus Misterios ... Dolorosos a primera hora de la mañana el sábado y del que por la tarde pondrá en las calles a Nuestra Señora del Carmen de San Cayetano, en visita a la iglesia de Nuestra Señora de Gracia (Trinitarios).

También la jornada propiciará el encuentro con la Virgen de las Tristezas, del Refugio y la del Rosario, que permanecerán en besamanos en sus templos, así como la procesión de la Virgen del Amparo.

El día 2 será Nuestra Señora del Carmen de Puerta Nueva la que esté presente en las calles para visitar el cementerio de San Rafael.

La Reina de los Ángeles, el pasado Martes Santo Rafael Carmona

La hermandad del Císter rezará a partir de las 8.45 horas el rosario con la Reina de los Ángeles en sus Misterios Dolorosos, con el acompañamiento musical del Coro Cantabile, de Córdoba, con un repertorio muy cuidado y escogido que incluirá piezas dedicadas a la cofradía.

Calle a calle Itinerario del rosario con la Reina de los Ángeles en sus Misterios Dolorosos 8.45 horas: Salida de la iglesia de Capuchinos.

Plaza de Capuchinos, Bailío, plaza de Nuestra Señora de la Paz y Esperanza.

Carbonell y Morand, plaza del Cardenal Toledo, Ramírez de las Casas Deza.

Conde de Torres Cabrera, San Zoilo, plaza de San Miguel, Ramírez de Arellano.

Plaza de los Carrillos, plaza de Chirinos, Caño, Manuel María de Arjona, Osario.

Julio Burell, plaza de las Doblas, Capuchinos, plaza de Capuchinos.

10.45 horas: Entrada en la iglesia de Capuchinos.

Al terminar, a las 11.00 horas la iglesia conventual de Capuchinos acogerá una misa de su director espiritual, fray Juan Jesús Linares, que se ofrecerá por los hermanos y bienhechores difuntos.

También el sábado, pero por la tarde, la archicofradía del Carmen de San Cayetano rezará el rosario vespertino del 1 de noviembre que llevará en andas a su titular, Nuestra Señora del Carmen, a la parroquia de Nuestra Señora de Gracia, templo en el que tendrá la solemne misa por el alma de los fieles difuntos.

Sábado 1 de noviembre Recorrido del rosario de la Virgen del Carmen 16.30 horas: Salida desde la iglesia de San Cayetano.

Cuesta de San Cayetano, Ollerías, Juan de Torres, Muro de la Misericordia (altar).

Cárcamo, Obispo López Criado (17.30), Montero, Frailes.

Plaza Cristo de Gracia.

19.00 horas: Misa en la parroquia de Nuestra Señora de Gracia.

20.00 horas: Salida desde Nuestra Señora de Gracia.

Plaza Cristo de Gracia, Frailes, plaza San Juan de Letrán, Rosalas, Costanillas (21.00, altar).

Cárcamo, Muro de la Misericordia, Juan de Torres, Ollerías.

Cuesta de San Cayetano.

21.30 horas: Entrada en la iglesia de San Cayetano.

Acompañará musicalmente el coro de la archicofradía del Carmen, que interpretará las tradicionales coplas y cantos carmelitanos. Será a partir de las 16.30 horas.

Además, la del sábado será una jornada de besamanos a la Virgen de las Tristezas (titular de la hermandad de Ánimas, que recuerda este mes el 50 aniversario de su llegada y bendición) en San Lorenzo todo el día, a María Santísima del Refugio (Descendimiento), por la tarde en San José y Espíritu Santo, y a la Virgen del Rosario (Expiración) en San Pablo, toda la jornada.

La Virgen del Carmen de Puerta Nueva Ángel Rodríguez

El 2 de noviembre, domingo, la Virgen del Carmen de Puerta Nueva acudirá por la mañana como es habitual en estas fechas al cementerio de San Rafael, donde presidirá la misa por el alma de los difuntos a las 12.00 horas.

Domingo El traslado del Carmen de Puerta Nueva 11.00 horas: Salida de la parroquia del Carmen.

Ronda de Andújar, Historiador Domínguez Ortiz, Prolongación Escañuela.

Kiko Pastor, San Francisco de Sales, Murcia, paso de peatones avenida Libia.

Rotonda de avenida de Libia.

12.00 horas: Misa en el cementerio de San Rafael.

12.45 horas: Salida del cementerio de San Rafael.

Rotonda de avenida de Libia, paso de peatones avenida Libia, Murcia.

San Francisco de Sales, Kiko Pastor, Prolongación Escañuela.

Historiador Domínguez Ortiz, Ronda de Andújar.

14.30 horas: Entrada en el Carmen de Puerta Nueva.

Oficiará la eucaristía José Antonio Rojas Moriana, vicario parroquial de San Lorenzo y Carmen de Puerta Nueva. Después, se rezará el responso en los tres arcos del patio central.

Tanto el sábado como el domingo Aemet pronostica lluvias, en un 75% de probabilidad.