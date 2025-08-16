Hinojosa del Duque derrocha fervor con la Virgen de la Antigua

La Virgen de la Antigua, por las calles de Hinojosa del Duque

Hinojosa del Duque vive con fervor los solemnes cultos en honor de su Patrona, Nuestra Señora de la Antigua, que celebran todas las parroquias de la localidad con motivo del 40 aniversario de su coronación y el reciente reconocimiento canónico de ésta por la autoridad eclesiástica.

Para conmemorarlo la cofradía, con la participación de las tres parroquias hinojoseñas, ha preparado una serie de cultos con el objetivo de que la Virgen de la Antigua sea recibida en todos los templos y conventos comenzando por el Monasterio de la Purísima Concepción, como informa la corporación mediante un comunicado.

Tras la vigilia del sábado con las monjas concepcionistas, y con el Santísimo expuesto durante toda la noche, el domingo se celebró una misa y la Virgen de la Antigua fue recogida por la feligresía de San Sebastián, portada por los costaleros de la hermandad de la Misericordia.

Estuvo acompañada por todas las hermandades, cofradías y movimientos de la parroquia, y puso rumbo a la iglesia del convento de los Padres Carmelitas.

Allí se encuentra durante toda esta semana concentrándose los cultos en torno a la fiesta de la Asunción y finalizando con la exposición del Santísimo con turnos de vela. La noche del sábado al domingo 17 de agosto será trasladada a la parroquia de San Isidro, en la tradicional procesión del rosario de la aurora.

Ermita San Sebastián

Uno de los momentos más emotivos de este traslado antes de dejar la feligresía del convento será la visita a la ermita de San Sebastián, con cuya hermandad la cofradía de la Antigua posee importantes vínculos desde tiempos de la restauración del santuario de la Virgen en la década de los años 50.

La Virgen de la Antigua permanecerá toda la semana en San Isidro, donde está prevista la visita de los ancianos de la residencia de Jesús Nazareno que regentan las Hermanas Hospitalarias.

Noticia Relacionada El tercer Salón Cofrade de los Pedroches reúne a 30 expositores ABC Córdoba El bordador Antonio Villar pronuncia una conferencia este domingo sobre el arte de vestir a la Virgen

El viernes 22 de agosto se producirá la ofrenda floral que, como de costumbre, precede a la fiesta del Hinojoseño Ausente del sábado 23 de agosto.

Ese día culminarán los actos con la solemne eucaristía concelebrada y la posterior procesión de regreso de la Virgen de la Antigua Coronada, a la parroquia de San Juan Bautista en la que permanecerá hasta el primer domingo de septiembre en que volverá a su santuario tras el besamanos de la víspera.