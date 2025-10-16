'Hermanos', el recuerdo fotográfico del Rocío de Córdoba en el camino y la romería

El Patio Barroco del Palacio de la Merced acoge la exposición de fotografía 'Hermanos', con imágenes que captó Pablo Borrego Rutlland durante el camino y la romería del Rocío de 2025 de la hermandad filial de Córdoba.
Vivencias fraternales quedan plasmadas bajo el ... objetivo de este fotógrafo callejero apasionado de capturar las tradiciones de esta tierra en el conjunto de imágenes en blanco y negro que se muestran.
Está visto desde dentro, pues él vivió todos esos días de peregrinación con los rocieros cordobeses, desde la salida de la iglesia de San Pablo, por lo que las instantáneas enseñan los amaneceres, las carretas, cómo se está en una carriola, las barcazas de Coria, el Vado del Quema, todos los esfuerzos que se hacen, las oraciones y las emociones que se sienten.
Inaugurada el miércoles, con la presencia del alcalde, José María Bellido; el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes; la hermana mayor del Rocío de Córdoba, Guadalupe Grande; y el capellán de camino, Tomás Pajuelo.
