Pasión en Córdoba

'Hermanos', el recuerdo fotográfico del Rocío de Córdoba en el camino y la romería

El Patio Barroco del Palacio de la Merced acoge una muestra con intantáneas de Pablo Borrego en blanco y negro

El Simpecado actual del Rocío y el Primitivo, recién restaurado, estarán en el traslado a San Pablo

José María Bellido, Guadalupe Grande, Pablo Borrego, Tomás Pajuelo y Salvador Fuentes, en la inauguración de la exposición
Julia García Higueras

El Patio Barroco del Palacio de la Merced acoge la exposición de fotografía 'Hermanos', con imágenes que captó Pablo Borrego Rutlland durante el camino y la romería del Rocío de 2025 de la hermandad filial de Córdoba.

Vivencias fraternales quedan plasmadas bajo el ... objetivo de este fotógrafo callejero apasionado de capturar las tradiciones de esta tierra en el conjunto de imágenes en blanco y negro que se muestran.

