Las hermandades de la Merced, Huerto y Misericordia organizan conferencias en Córdoba en la antesala de Cristo Rey

La próxima semana, que culminará el domingo con la solemnidad de Cristo Rey, las hermandades propician momentos de reflexión de la mano de tres conferencias.

La cofradía de la Merced programa la ponencia titulada 'Del Calvario al trono. La coronación de Cristo', que ... ofrecerá Juan Carlos Jiménez, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Granada especializado en religiosidad popular.

La propuesta se enmarca dentro de los actos que cada año celebra eta corporación en honor a Cristo Rey, y de manera especial por cumplirse el primer centenario de la solemnidad de Cristo Rey del Universo.

La tesis doctoral de Juan Carlos Jiménez reconstruyó la historia de la cofradía del Santo Crucifijo e incide en los aspectos iconográficos inéditos de la sagrada imagen del Santísimo Cristo del Amor.

La de la próxima semana es una cita formativa y espiritual que servirá a los asistentes para profundizar en el significado y la representación de Cristo como Rey del Universo, desde su entrega en el Calvario hasta su glorificicación.

Será el jueves 20 de noviembre, a las 20.45 horas en la capilla sacramental de la parroquia San Antonio de Padua (avenida Agrupación Córdoba).

Cartel de la conferencia de la hermandad del Huerto del 21 de noviembre Hermandad Huerto

Por otra parte, la hermandad del Huerto, que continúa celebrando el 50 aniversario de su refundación, ha previsto la conferencia denominada 'Relato médico de la Pasión de Cristo', que ofrecerá Fernando de la Portilla de Juan, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla.

De la Portilla de Juan es autor y coordinador del libro 'Relato médico de la Pasión, según Sevilla', que abunda en los aspectos médicos de la Pasión, muerte y resurrección de Jesucristo analizados por nueve médicos y cofrades sevillanos de prestigio.

Es catedrático de Cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla y Medalla de la ciudad de Sevilla 2024. Su ponencia tendrá el acompañamiento de la Capilla musical de Ars Sacra, el viernes 21 de noviembre a las 20.30 horas en la Fundación Miguel Castillejo (plaza de las Doblas).

La cofradía de la Misericordia, que recuerda el 450 aniversario del hallazgo de las reliquias de los Santos Mártires de Córdoba en San Pedro, cuenta con la presenncia del obispo emérito de Córdoba, Demetrio Fernández, para disertar sobre 'Córdoba, ciudad de los Mártires'.

Está programada el viernes 21 de noviembre a las 19.30 horas, en la Capilla barroca del instituto Luis de Góngora, con entrada por la calle Claudio Marcelo. Será un día antes de la apertura de la puerta santa en la basilíca de San Pedro y el comienzo del Año Jubilar de los Santos Mártires de Córdoba concedido por el Papa León XIV.