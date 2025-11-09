Guadalupe Grande, reelegida hermana mayor del Rocío de Córdoba

Guadalupe Grande ha resultado reelegida como hermana mayor del Rocío de Córdoba en el cabildo de elecciones celebrado el sábado en la casa de hermandad.

Una vez realizado el recuento de la junta electoral, han sido 284 votos emitidos, de los cuales 192 han ... sido a favor de la candidatura de Guadalupe Grande; 83 en contra; cuatro en blanco; y cinco nulos, según informa la corporación.

Grande queda proclamada hermana mayor electa, a la espera de la pertinente ratificación de la autoridad diocesana. Fue elegida hermana mayor en noviembre de 2022 y era la única candidata que se presentaba para regir la filial del Rocío en Córdoba los próximos tres años.

Peregrinación

En su programa destaca el llevar a cabo una peregrinación con el Simpecado a Roma para celebrar el cincuentenario de la filial de Córdoba, que se cumplirá en febrero de 2028, como destaca en declaraciones a ABC.

Desde el minuto uno va a ponerse en marcha con la creación de una comisión para la preparación de muchos actos y la culminación «en 2027 ó en 2028 de peregrinar a Roma».

Este tiempo será «de continuidad de estos tres años en el que en cada una de las vocalías hay un proyecto», si bien en su junta va a haber seis nuevas incorporaciones.

En patrimonio continuará con los avances en la carreta, con la terminación de los faldones. La casa en el Rocío también será objeto de atención a corto y medio plazo.

También se centrará en seguir adaptando el camino y, sobre todo, facilitar a quienes no disponen de carriola para que puedan vivirlo los días finales, pensando en «los jóvenes para que puedan tener esa experiencia de fe».

En obra social ampliará lo que ya está en marcha con una colaboración permanente con una entidad. En formación ampliará las catequesis a los nuevos hermanos, con información sobre la hermandad y sobre lo que supone pertenecer a la Iglesia, muy enfocada también en la juventud.

Es deseo de Grande que «los jóvenes sean partícipes en cada una de las vocalías que tenemos: en secretaría, tesorería, mayordomía, priostía, protocolo», así como fomentar más la presencia de la hermandad en las redes sociales. Esta corporación tiene muchos hermanos, por lo que buscará incentivar la fraternidad mediante convivencias, encuentros y viajes.

Durante su primer mandato ha continuado enriqueciendo la carreta, se han restaurado los dos Simpecados, el actual y el primitivo, y se han desarrollado varias exposiciones.