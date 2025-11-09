Suscríbete a
Guadalupe Grande, reelegida hermana mayor del Rocío de Córdoba

En su programa de los tres próximos años contempla una peregrinación con el Simpecado a Roma por el cincuentenario de la cofradía

Guadalupe Grande opta a la reelección a hermana mayor del Rocío de Córdoba

Guadalupe Grande, este sábado, durante el cabildo de elecciones a hermano mayor
Guadalupe Grande, este sábado, durante el cabildo de elecciones a hermano mayor
Córdoba

Guadalupe Grande ha resultado reelegida como hermana mayor del Rocío de Córdoba en el cabildo de elecciones celebrado el sábado en la casa de hermandad.

Una vez realizado el recuento de la junta electoral, han sido 284 votos emitidos, de los cuales 192 han ... sido a favor de la candidatura de Guadalupe Grande; 83 en contra; cuatro en blanco; y cinco nulos, según informa la corporación.

