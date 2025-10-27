Francisco Javier Fernández, nuevo hermano mayor de la Conversión de Córdoba

Francisco Javier Fernández Perea es el nuevo hermano mayor de la cofradía de la Conversión tras obtener 44 votos favorables y 35 en contra en las elecciones celebradas este domingo.

Fue vocal de Juventud en la junta de Rafael Dorado y dimitió en ... abril de 2024. El equipo que le acompaña en esta etapa a Fernández Perea combina a personas que han estado en el segundo mandato de Rafael Dorado junto con otras que aporta él con experiencia en otras juntas.

Rafael Dorado ha culminado su segundo mandato al frente de la corporación con sede en el barrio de Electromecánicas, y no continúa en ningún otro puesto. Como es habitual, el hermano mayor electo se encuentra a la espera de la pertinente ratificación de la autoridad diocesana. Noticia Relacionada Las imágenes bendicen de nuevo las calles en el adiós del Vía Crucis Magno Luis Miranda Once cofradías regresan a sus templos después de una semana en la Catedral La cofradía renovó el pasado 23 de octubre su confianza en la Agrupación Musical de la Redención de Córdoba con vistas al Viernes Santo de 2026. Muy reciente tiene también la participación del misterio del Cristo de la Oración y la Caridad en la Conversión en el Vía Crucis Magno, los días 11 y 18 de octubre.

