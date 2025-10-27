Suscríbete a
Pasión en Córdoba

Francisco Javier Fernández, nuevo hermano mayor de la Conversión de Córdoba

El candidato que sucede a Rafael Dorado obtiene 44 votos a favor y 35 en contra en las elecciones

Las elecciones a hermano mayor de la Conversión de Córdoba serán el 26 de octubre

Nazarenos de la cofradía de la Conversión, el Viernes Santo de 2025
Nazarenos de la cofradía de la Conversión, el Viernes Santo de 2025 Ángel Rodríguez
Julia García Higueras

Córdoba

Francisco Javier Fernández Perea es el nuevo hermano mayor de la cofradía de la Conversión tras obtener 44 votos favorables y 35 en contra en las elecciones celebradas este domingo.

Fue vocal de Juventud en la junta de Rafael Dorado y dimitió en ... abril de 2024. El equipo que le acompaña en esta etapa a Fernández Perea combina a personas que han estado en el segundo mandato de Rafael Dorado junto con otras que aporta él con experiencia en otras juntas.

