Pasión en Córdoba

Flores para un costalero ausente: la cuadrilla de la Virgen del Amparo de Córdoba recuerda a Antonio Cuadrado

El orfebre, fallecido el 17 de octubre, había ido bajo sus trabajaderas y estuvo presente en la memoria de sus compañeros

La Virgen del Amparo, la luz al calor de la oración por los difuntos

Ramo de flores que ha acompañado a la Virgen del Amparo y que se depositará en su tumba
Ramo de flores que ha acompañado a la Virgen del Amparo y que se depositará en su tumba L. M.
Julia García Higueras

Córdoba

La Virgen del Amparo ha llegado a la plaza del Potro desde la calle San Francisco y está detenida junto al antiguo hospital de la Caridad. Ha caído la noche en Córdoba y bajo el paso se ha hecho un relevo de costaleros. ... Está a punto de reanudar el paso cuando Curro toma el martillo y habla a los suyos.

