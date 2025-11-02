Flores para un costalero ausente: la cuadrilla de la Virgen del Amparo de Córdoba recuerda a Antonio Cuadrado

La Virgen del Amparo ha llegado a la plaza del Potro desde la calle San Francisco y está detenida junto al antiguo hospital de la Caridad. Ha caído la noche en Córdoba y bajo el paso se ha hecho un relevo de costaleros. ... Está a punto de reanudar el paso cuando Curro toma el martillo y habla a los suyos.

«Está aquí Mercedes. No digo más. Antonio siempre estará en nuestro recuerdo. Va por él». Quizá Curro ha querido que el homenaje sea recogido y discreto, como es la procesión, o quizá la emoción le ha anegado la garganta. Antonio es Antonio Cuadrado, el orfebre y costalero que falleció el 17 de octubre.

Había sido costalero de la Virgen de la Candelaria (y de otros muchos pasos) y se integró desde su primera salida, en 2006, en las trabajaderas de Nuestra Señora del Amparo. Desde entonces no había faltado. Antes de que el paso empiece a andar Curro toma unas de las bellas rosas que lleva la Virgen y se las entrega a Mercedes Castro, su viuda, que ha seguido el homenaje sin poder contener la emoción.

La abraza y ella recibe las rosas y el consuelo de su familia. Suena 'Amarguras' y quienes están cerca sienten la misma emoción. El compañero, el amigo, el marido, está presente. Lo cuenta después Federico Jiménez, uno de los capataces: Antonio Cuadrado tenía la ilusión de haber sido costalero de la Virgen del Amparo también en este 2025.

Despedida

Cuando hablaba con ellos decía ilusionado que el 1 de noviembre quería meterse bajo las trabajaderas, pero la enfermedad se lo llevó a los 58 años. Apenas unos días antes, en el Vía Crucis Magno, este cordobés del barrio de San Lorenzo sí había cumplido el sueño de ir bajo las trabajaderas de su Señor del Calvario.

Detrás de la Virgen del Amparo hay un ramo de flores blancas con una cinta que dice «De tu cuadrilla». Acompañan a la titular del Huerto todo el camino y este domingo estarán en la tumba de Antonio Cuadrado. La oración por los difuntos que siempre preside su camino lleva este año en especial el nombre de un orfebre que deja huella de muchos trabajos para las cofradías de Córdoba y un costalero cuyo hueco se ha notado mucho entre los suyos.