El Festival de Música Sacra de Montoro homenajeará a Bienvenido Espinar con una exposición y conciertos

Montoro acogerá a partir del 14 de noviembre y hasta el 30 de noviembre la segunda edición de su Festival de Música Sacra, una iniciativa que cuenta con el apoyo de la delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba que llenará de ... arte, espiritualidad y patrimonio sonoro los rincones más emblemáticos de esta localidad del Alto Guadalquivir.

El responsable del área, Gabriel Duque, informa este lunes de que el festival rinde homenaje a Bienvenido Espinar Rodríguez, músico y juez natural de Almería que ejerció durante más de veinte años en Montoro.

Según Duque, es «un reconocimiento que tendrá como elemento central una exposición monográfica y varios conciertos dedicados a su legado, desde su faceta camerística hasta sus composiciones para banda y coro».

El diputado recalca que este festival se enmarca en el programa de la delegación de Cultura 'Somos pueblo, somos Cultura' y tiene vocación de continuidad.

Por su parte, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Montoro, Antonio Javier Casado, resalta que «se trata de una cita importante para Montoro, municipio con una arraigada tradición musical y un importante valor patrimonial».

Recuperar repertorios

El director del Festival, Antonio Madueño, ha explicado que este festival «es un proyecto cultural que busca la revisión y la recuperación de repertorios musicales vinculados a nuestra zona».

El programa de este segundo Festival de Música Sacra de Montoro comenzará el viernes 14 de noviembre con 'Resonancias del alma', obra camerística de Bienvenido Espinar que será escenificada en la iglesia auxiliar de San Sebastián, a cargo de Emsemble Armonie.

Teatro municipal El encuentro de corales cerrará el Festival de Música Sacra de Montoro el 30 de noviembre

El sábado día 15 será el turno de 'Ecos de Fe y Fiestas', en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen y con la participación de la Coral Polifónica Montoreña, del pianista Antonio Rodríguez y la Banda de Música Juan Mohedano.

La siguiente cita será el 23 de noviembre con 'Chistus-dir.Giulio Antamoro', con el pianista Francisco Javier Arquelladas y en la iglesia Santiago Apóstol.

El 30 de noviembre se cerrará este festival con su encuentro de corales, evento que tendrá como escenario el teatro municipal Miguel Romero Esteo y que contará con la participación de la Coral Andrés Segovia Linares y la Coral Polifónica Montoreña.