El esperado regreso de la Virgen del Socorro de Córdoba será el 3 de septiembre en San Pedro

La Virgen del Socorro, en su ermita antes de la procesión de 2023

Nuestra Señora del Socorro volverá a estar ante sus devotos el 3 de septiembre, tras siete meses de restauración, pero no será en su ermita, sino en la basílica de San Pedro.

La hermandad anunció este jueves el esperado regreso de la Virgen, tras ser sometida a labores de conservación en el taller de Ana Infante de la Torre, por lo que los plazos previstos se han cumplido escrupulosamente.

Será un intenso mes de septiembre que comenzará con la exposición de la imagen ante sus devotos los días 3 y 4 de septiembre en San Pedro, entre las 18.30 y las 20.30 horas.

Ese segundo día, a partir de las 20.45 horas, la especialista en restauración explicará todas las claves del trabajo realizado tanto en la Virgen como en el Niño Jesús.

El pregón en honor de la Virgen del Socorro será también en ese mismo templo el 5 de septiembre a las 20.30 horas, a cargo del periodista José Antonio Luque, al que presentará Miguel Ángel de Abajo. A continuación, se dará a conocer el cartel de los actos del Socorro para septiembre, obra del artista cordobés Raúl Muñoz.

Al día siguiente, el sábado 6 de septiembre, se producirá el traslado de regreso de la Virgen a su ermita, tras la misa de 20.00 horas en San Pedro que Francisco Javier Cañete oficiará como acción de gracias por el 22 aniversario de la coronación canónica de la Virgen del Socorro. En la eucarística intervendrá el coro de Paz y Esperanza.

En veneración

La presidenta de la junta gestora de la hermandad, Dolores Villanueva, indicó a ABC que los primeros días, para facilitar que todos los devotos y hermanos la admiren en detalle se ha optado por este templo, a cuya feligresía pertenece la ermita.

La solemne veneración a la Virgen está programada para el 8 de septiembre en la ermita del Socorro, entre las 10.30 y las 13.30 horas, y de 19.00 a 21.30 horas.

El calendario de cultos proseguirá en torno a la Alcaldesa Perpetua de Córdoba el 13 de septiembre, cuando se producirán la tradicional ofrenda de frutos y alimentos ante la Virgen, que es la Patrona del Mercado Central Sánchez Peña, y el paso del manto de todos los devotos que lo soliciten (ambas cosas de 10.30 a 14.00 horas).

El triduo (con exposición de Su Divina Majestad, rezo del rosario, bendición y reserva, ejercicio del triduo y misa) llegará el 18, 19 y 20 de septiembre a las 20.00 horas, a cargo de Pedro Soldado, canónigo de la Santa Iglesia Catedral, y delegado diocesano de hermandades.

Pedro Soldado predicará también la fiesta de regla del 21 de septiembre a las 12.00 horas, donde se impondrá la medalla de la hermandad a los hermanos.

El 27 de septiembre, entre las 10.00 y las 13.30 horas se podrán donar las flores que se colocarán en el paso para la salida.

La tradicional procesión de la Virgen del Socorro del último domingo de septiembre será el día 28 a partir de las siete de la tarde, con el acompañamiento de la banda de música de Nuestra Señora de la Estrella. Será el dulce colofón a este tiempo en que estuvo ausente físicamente, pero siempre presente en el corazón de sus devotos.