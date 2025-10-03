El Encuentro Empresarial Cofrade de Córdoba ya reúne al arte sacro: «Este empuje es ideal para seguir creciendo»

Una imagen sagrada o una figura para un misterio. Una diadema o una bambalina bordada en oro. Incienso o costales. La Semana Santa y las cofradías han creado una industria a su alrededor que cada año muestra músculo en Córdoba con una cita en que los productores muestran su trabajo y lo ofrecen a las hermandades.

Desde este viernes está abierto en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba el III Encuentro Empresarial Cofrade y el II Salón de Emprendimiento Provincia de Córdoba, que organiza la Agrupación de Cofradías patrocinada por la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Córdoba.

El presidente de la Agrupación, Manuel Murillo, se ha felicitado por el crecimiento de esta cita, que ya se acerca, ha dicho, el centenar de expositores, lo que muestra la aceptación entre el sector y el crecimiento que ha seguido desde la primera edición.

«El esfuerzo de la Diputación y el Ayuntamiento va dirigido a dar la oportunidad a los artesanos y quienes prestan servicios para que lo muestren a las hermandades, y se cree empleo y riqueza», ha insistido el presidente.

Entre los expositores los artesanos son mayoría, aunque no exclusiva. Debuta en este año Artesa, la Asociación de Arte Sacro de Córdoba, con un expositor en que sus asociados muestran su trabajo. Su presidente, el tallista José Carlos Rubio, ha dicho que es «una apuesta por los profesionales», y por eso esperan que «dé fruto».

Trabajos

Él ya ha participado en otras ocasiones en solitario y muestra su trabajo con otros autores de la ciudad. El imaginero pontanés Jesús Gálvez lleva uno de los romanos que hizo para el misterio de la Humildad de Montoro, vestido con cueros de José Rodríguez.

Jesús de Julián, orfebre de Córdoba, también tiene experiencia en la cita y lleva piezas importantes, como la media luna de la Virgen de la Paz o el llamador de la Virgen de los Ángeles: «Debe ser positivo, esto es una apuesta por colocarnos y visualizarnos todos los compañeros».

El del arte sacro es un sector con demanda, pero también con cada vez más autores: «El empuje que se le da con estas iniciativas es ideal para seguir creciendo y llegar a mejores cotas». Otro orfebre, Emilio León, lleva una pieza reciente: la diadema que estrenó en su reciente rosario Nuestra Señora de las Lágrimas en su Desamparo.

Frente a ellos está el expositor del bordador Francisco Pérez Artés, con piezas ya de hace unos años, como la bambalina frontal de la Candelaria, el estandarte del Huerto o la saya de la cruz de soledad de la Virgen de los Dolores.

Junto a la artesanía hay presentes otros sectores, como el de la restauración, encarnada en el taller Regespa, que llevan Enrique Ortega y Rosa Cabello y que ha restaurado imágenes importantes de la religiosidad popular de Córdoba.

Además de artesanos hay firmas de restauración, empresas de seguros y aquellas que ofrecen tratamientos contra los xilófagos

Entre los expositores hay una empresa jerezana llamada Anticimex, especializada en control de plagas, que aplica su trabajo a la proteger a los elementos de madera, desde imágenes y pasos hasta retablos, de la acción de los insectos xilófagos.

Su gerente, Juan Carlos Dorado, ha explicado que sus procedimientos son biológicos, y no químicos. Desde hace años aplican tratamientos de anoxia, que consiste en dejar sin oxígeno para eliminar así la presencia de insectos y la posibilidad de reproducción.

«La mayoría son tratamientos para quitar el problema, a base de anoxia y procedimientos térmicos, pero también hay preventivos», ha insistido, mientras muestra cómo se crean bolsas que envuelven a los retablos y con aire caliente se consigue eliminar las carcomas y termitas. Por eso ha recomendado ponerse en manos de profesionales y no confiar en los remedios caseros que muchas veces se han aplicado en las hermandades.

En los expositores hay mucha presencia de la provincia de Córdoba y empresas que se dedican a los seguros, fundamentales para las hermandades. Hay firmas que se dedican a los costales y las camisetas, cada vez más presentes, y también conventos que ofrecen los dulces que fabrican, siempre muy apreciados. También hay mantillas para las mujeres que acompañan así a las procesiones.

La cita coincide con la Feria Cofrade de España e Iberoamérica, que está protagonizada por la Semana Santa y las procesiones de Guatemala. El país centroamericano muestra la estética de sus procesiones, con pasos de un tamaño inusual y una tradición muy rica.

Todo ello se podrá disfrutar hasta las tres de la tarde de este domingo en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba, con una amplia agenda de actividades y conciertos e incluso un 'showcooking' de Kisco García.