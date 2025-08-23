El eco de la Capilla Real de la Mezquita-Catedral de Córdoba en el retablo del Cristo de la Expiración

La capilla del Cristo de la Expiración, en una imagen tomada en el año 2001

Oculta por un acceso ahora difícil, pero a punto de volver a disfrutarse, la Capilla Real es un espacio enigmático de la Mezquita-Catedral de Córdoba. La restauración que está a punto de terminar permitirá conocerla a todo el público, pero un pequeño anticipo de cómo es se puede tener con una visita a la Real Iglesia de San Pablo: en la capilla donde se venera a los titulares de la hermandad de la Expiración desde 1972.

La llamada capilla del Pilar está situada a los pies de la iglesia, en el lado de la epístola, y su aspecto actual se debe a la reconstrucción del templo, que había sido casi principal de los dominicos en Córdoba y que sufrió graves daños en el siglo XIX.

Los claretianos emprendieron su restauración al asentarse en la iglesia bajo la dirección del padre Antonio María Pueyo del Val. En la restauración de la capilla del Pilar intervinieron el arquitecto Adolfo Castiñeyra (autor del edificio que ahora es sede del Colegio de Arquitectos) y el escultor Mateo Inurria.

Los autores encontraron unos restos de yesería, muy deteriorados como gran parte del templo, y acudieron a la Capilla Real para plantear un espacio neomudéjar, con la yesería propia de esta época, columnas con capiteles califales y azulejos.

Todavía hubo que esperar para que adquiriera su aspecto actual. En 1918, por iniciativa también del padre Pueyo, llegó de San Francisco el Cristo de la Expiración, y se colocó en un altar del templo.

En el año 1945 se le cedió la pequeña capilla que ahora tiene la Virgen de Fátima, en el lado de la Epístola, y para 1972 la comunidad de Misioneros del Inmaculado Corazón de María optó por entregar a la hermandad la capilla del Pilar.

Para eso fue necesario un trabajo para ampliar la hornacina, en la que estarían el Cristo de la Expiración y la Virgen del Silencio. Se sumaron las pinturas en los vanos laterales, que representan a los cuatro Evangelistas y que realizó Rafael Díaz Peno.