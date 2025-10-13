Dulce amanecer de regreso con la Cena y la Esperanza del Valle de Córdoba

Tras la resaca del domingo, en que todo quedó en calma en las calles para paladear los grandes momentos del Vía Crucis Magno, amaneció el lunes festivo en la Catedral con el primero de los numerosos epílogos que vendrán de regreso a los templos ... .

Mucha bulla ha envuelto a lo largo de la mañana a los dos pasos de la hermandad de la Sagrada Cena, en lo que ha sido un nuevo Jueves Santo lleno de sol y una oportunidad de muchos para conocerlos con detalle a plena luz del día.

El palio de la Esperanza se mostró de mañana, con la candelería gastada de la inolvidable noche del sábado, plena de belleza y acorde con su advocación de Esperanza, la que le llevó a estar en el rezo que instituyó el Beato Álvaro junto a otras Esperanzas de la capital este Año Jubilar consagrado a esta virtud.

En Campo Santo de los Mártires su agrupación musical le interpreta al Señor 'Resucitó' y la banda de música Tubamirum toca 'La Esperanza de Triana'. Después, 'Como Tú, ninguna' en Doctor Barraquer. Reparan muchos en la muy personal cera rizada.

El Señor de la Sagrada Cena ha lucido, al igual que en la apotéosica jornada del sábado, un mantolín bordado cedido por la cofradía homónima de Sevilla y volvió a recordar majestuoso el momento crucial de institución de la eucaristía.

La hermandad de la Sagrada Cena, que participó con sus dos pasos en el Vía Crucis Magno el pasado sábado, escogió la jornada matinal del lunes 13 de octubre, festivo en Córdoba por caer el día del Pilar en domingo, para regresar a su templo de Poniente.