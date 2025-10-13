Suscríbete a
Pasión en Córdoba

Dulce amanecer de regreso con la Cena y la Esperanza del Valle de Córdoba

El misterio del Señor y la Virgen vuelven entre bullas desde la Catedral a su parroquia del Beato Álvaro

El Vía Crucis Magno desborda las calles de Córdoba y cosecha frutos de fe y belleza

El paso de palio de María Santísima de la Esperenza del Valle, este lunes al salir de la Catedral Valerio Merino
Julia García Higueras

Córdoba

Tras la resaca del domingo, en que todo quedó en calma en las calles para paladear los grandes momentos del Vía Crucis Magno, amaneció el lunes festivo en la Catedral con el primero de los numerosos epílogos que vendrán de regreso a los templos ... .

