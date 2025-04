Domingo de Ramos en Córdoba, en directo: sigue las procesiones de la Semana Santa 2025

Es Domingo de Ramos en Córdoba, día grande en el que la ciudad se abre al paso de las primeras cofradías de su Semana Santa. La jornada comienza con la salida de la hermandad de la Entrada Triunfal, que pone en la calle la imagen de Jesús montado en la borriquita, rodeado de palmas, ilusión y multitud de niños estrenando túnicas y zapatos. A lo largo del día, completan la nómina otras seis hermandades: el Rescatado, las Penas, la Esperanza, la Vera-Cruz, el Amor y el Huerto. Desde la mañana hasta bien entrada la noche, los cortejos procesionales llenarán de incienso, música y fervor las calles de la ciudad.

