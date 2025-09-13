La Divina Pastora de Capuchinos regresa como Reina desde la Catedral de Córdoba

La Divina Pastora de Capuchinos, en la procesión del sábado, nada más salir de la Catedral

La Divina Pastora de Capuchinos sembró la alegría y el fervor por las calles de la Judería y el Centro. Si en su traslado de peregrinación del viernes se mostró como una Pastora, tal cual la refleja el sueño de fray Isidoro de Sevilla, en la procesión triunfal del sábado fue Reina para que toda Córdoba la admirara en su esplendor.

Las calles ricamente engalanadas y las marchas de la banda de música de la Esperanza realzaron la procesión anual de septiembre con un matiz extraordinario este año por la peregrinación jubilar a la Catedral y ser un fin de semana antes de lo usual.

Excepcional resultó la salida de la Pastora sobre su paso desde la Catedral, con el acompañamiento de la banda de música de la Esperanza. Mientras el cortejo abandonaba el templo mayor por la Puerta de las Palmas y la Virgen se encaminaba al umbral sonó el pasodoble 'Suspiros de España' y vivas emocionados.

Noticia Relacionada La procesión triunfal de la Divina Pastora desde la Catedral, en imágenes Manuel Ariza La alegría y el fervor siembran las calles con la titular del redil eucarístico, en su retorno a Capuchinos tras la misa jubilar

'El cielo de Capuchinos', Virgen de la Paz' y 'Triana tu Esperanza' fueron marchas que contribuyeron a contagiar la alegría, mientras se rezaba ante la Divina Pastora, cuyos largos tirabuzones caían sobre el manto azul celeste. Fue muy numerosa la presencia de niños de pastorcitos en el cortejo.

Las sucesivas petaladas en Blanco Belmonte, y Carbonell y Morand desataron el aire festivo, como las sevillanas cantadas como plegaria. La Pastora estrenó la saya de las Amapolas, de finales del XIX, recién restaurada, y las flores blancas y rojas bordadas en sedas parecieron querer salirse del raso blanco para llevar por toda la ciudad la devoción hacia Ella.

Fue a los pies de un granado cuajado de granadas, de gran simbolismo mariano, y campanitas, con el risco y flores entre las que no faltaron nardos.

La última vez en que acudió esta imagen a la Catedral fue en enero de 2020 por una exposición que desarrolló la hermandad de la Paz y Esperanza previa a su coronación. Por todo ello la Divina Pastora pasó en parte por calles que no son habituales en esta salida anual, como Deanes, en las que el redil eucarístico estuvo muy arropado por corporaciones pastoreñas llegadas de muchos puntos de Andalucía y de hermandades de Córdoba.