Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Cuatro muertos por un escape de gas en Torrox

Pasión en Córdoba

La Diputación de Córdoba fomenta la restauración del patrimonio cofrade con 1,2 millones de euros en ayudas

Las aportaciones económicas a 112 hermandades oscilan entre los 400 y los 20.000 euros

Estos son los proyectos de las cofradías de Córdoba que tendrán subvención de la Diputación para restauraciones

La restauración del manto de la Reina de los Mártires cuenta con una ayuda de 20.000 euros
La restauración del manto de la Reina de los Mártires cuenta con una ayuda de 20.000 euros Valerio Merino
Julia García Higueras

Julia García Higueras

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un total de 112 entidades son las beneficiarias del programa de Restauración de Patrimonio Cofrade de la Diputación de Córdoba, que en la segunda edición, la de 2025, está dotada con 1,2 millones de euros.

Con estas subvenciones las hermandades y cofradías ... de 35 municipios de la provincia pueden llevar a cabo sus proyectos para la recuperación de enseres, imágenes y pasos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app