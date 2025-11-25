La Diputación de Córdoba fomenta la restauración del patrimonio cofrade con 1,2 millones de euros en ayudas

Un total de 112 entidades son las beneficiarias del programa de Restauración de Patrimonio Cofrade de la Diputación de Córdoba, que en la segunda edición, la de 2025, está dotada con 1,2 millones de euros.

Con estas subvenciones las hermandades y cofradías ... de 35 municipios de la provincia pueden llevar a cabo sus proyectos para la recuperación de enseres, imágenes y pasos.

El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha destacado este martes que con estas ayudas «mantenemos nuestro compromiso de contribuir a la conservación y mantenimiento del rico patrimonio que atesoran las cofradías y hermandades de la provincia que forman parte del legado común que define nuestra idiosincrasia».

Fuentes ha destacado que las aportaciones económicas oscilan entre los 400 y los 20.000 euros, que van a permitir que estas corporaciones «sufraguen proyectos que no podrían ejecutar con sus propios medios y que, de no llevarse a cabo, pondrían en serio peligro algunas de las piezas en las que se va a intervenir».

Salvador Fuentes, durante la presentación de las beneficiarias de la convocatoria Diputación Córdoba

En esta edición se duplica con respecto a la anualidad de 2024 tanto el número de entidades beneficiarias como el presupuesto destinado a este proyecto que se ejecuta desde la Delegación de Presidencia, Gobierno Interior y Patrimonio de la Diputación de Córdoba, señala Fuentes.

Además, ha añadido que con esta iniciativa no solo estamos ayudando a recuperar «el valor el patrimonial e histórico que poseen las piezas, sino que estamos contribuyendo al fortalecimiento del sector de la artesanía vinculado a los distintos oficios que se relacionan con la Semana Santa como imagineros, plateros o bordadores y cuyo trabajo es fundamental para el mantenimiento y conservación de este amplio patrimonio».

Fuentes hace hincapié en que las cofradías son un «importantísimo eje de desarrollo» en torno a las que existe una industria artesanal que contribuye también al desarrollo económico y social de los municipios.

Noticia Relacionada El manto de la Reina de los Mártires, depositado en el IAPH para su restauración Julia García Higueras La hermandad de la Buena Muerte deja la pieza, cumbre del bordado de la Semana Santa de Córdoba, durante un periodo de siete meses

Entre los proyectos aprobados se incluye la recuperación de tejidos y bordados de mantos, sayas, túnicas y estandartes; la restauración de imágenes; y la recuperación de piezas de platería, como varales de palios, cruces y candelerías. También se podrá actuar en lienzos y en piezas talladas en madera, como pasos, peanas y urnas.

En Córdoba, gracias a estas ayudas, recobrarán su esplendor el estandarte antiguo de la hermandad de las Angustias (12.729 euros), el hábito de Santa Teresa de Jesús de la archicofradía del Carmen (16.478 euros) y la imagen de María Santísima Nazarena (8.784 euros).

Los mantos de salida de Nuestra Señora Reina de los Mártires (8.274 euros) y Nuestra Señora Reina de los Ángeles en sus Misterios Dolorosos (20.000 euros) y el Cristo de la Expiración (9.926 euros) son otros de los contemplados en esta convocatoria de subvenciones.